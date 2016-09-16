В Москве открылась новая сцена "Табакерки"

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Торжественным вечером в минувший четверг в Москве открылась новая сцена Театра под руководством народного артиста СССР Олега Табакова. Введение в строй современной сценической площадки, расположенной на Малой Сухаревской площади, сам Олег Павлович назвал исполнением своей заветной мечты.

"Почти 20 лет, в течение которых строилась эта сцена, я ждал исполнения своей мечты, которая, к счастью, реализовалась", - признался Табаков под аплодисменты собравшихся.

Новая сцена "Табакерки"

На праздник в новое здание "Табакерки" (так в народе окрестили Театр Табакова) собралось много гостей. В частности, были художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт и лидер "Ленкома" Марк Захаров, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин и художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас, вице-мэр Москвы Леонид Печатников и руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Поздравляю всех, и особенно Олега Павловича (Табакова) с важным событием, случившимся между двумя юбилеями - 80-летием худрука и 20-летием начала строительства новой сцены "Табакерки", - сказал Леонид Печатников. "Минздрав предупреждает: содержание этой "Табакерки" укрепляет здоровье", - добавил заместитель столичного градоначальника.

"Дворец табака" или "Табак-плаза"

Эту мысль со свойственным ему остроумием развил Марк Захаров. "Неудобно как-то новое пространство Театра Табакова называть "Табакеркой", - заметил худрук "Ленкома", предложив впредь именовать новую сцену Театра Табакова "Дворцом табака" или "Табак-плаза".

Во время представления на сцене из-под земли возникали оркестры, под потолком крутилась в обруче гимнастка, а под занавес церемонии вместо положенного для новоселья кота вывели настоящего тигра. С веселым номером выступили Евгений Миронов и Виталий Егоров, пели Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Александр Градский; танцевали воспитанники Академии русского балета имени Вагановой, которых привез в Москву ректор Николай Цискаридзе. Завершился вечер общим выходом труппы Театра Олега Табакова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, первая премьера на новой сцене состоится 27 сентября - будет показан спектакль "Матросская тишина" по пьесе Александра Галича в постановке Олега Табакова. Роли репетируют Федор Лавров, Павел Табаков, Анастасия Тимушкова, Марианна Шульц, Павел Ильин, Мария Фомина и другие.