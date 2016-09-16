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Диана Вишнева покинет Американский театр балета в июне 2017 года

Культура
16 сентября, 5:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Во время весеннего сезона 2017 года танцовщица исполнит партию Татьяны в балете "Онегин"
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Знаменитая российская танцовщица Диана Вишнева завершит свои выступления в составе труппы Американского театра балета в июне 2017 года. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении театра, базирующегося в Нью-Йорке.

"Диана Вишнева, являющаяся прима-балериной Американского театра балета с 2005 года, даст последние выступления с труппой во время весеннего сезона 2017 года на сцене Метрополитен-оперы", - отмечается в сообщении. Как заявили в театре, танцовщица исполнит партию Татьяны в балете "Онегин" (Onegin) 19 и 23 июня.

Вишнева родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде. В 1995 году окончила Ленинградское хореографическое училище и была принята в балетную труппу Мариинского театра, став годом позднее ее солисткой. Является народной артисткой России, трехкратной обладательницей национальной театральной премии "Золотая маска". В 2002 году по итогам опроса журнала Dance Europe она была признана лучшей танцовщицей Европы.

Американский театр балета (American Ballet Theatre) - балетная труппа, основанная в Нью-Йорке в 1940 году, одна из ведущих в США.

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