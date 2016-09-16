В центре Пскова археологи нашли клад с драгоценностями и монетами XVIII-XIX веков

ПСКОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Псковские археологи обнаружили один из крупнейших драгоценных кладов последнего времени - монеты, ювелирные украшения и кресты, в ходе раскопок в историческом центре города. Количество найденных раритетов сейчас подсчитывают в Псковском музее- заповеднике, сообщила ТАСС руководитель археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

"Это, безусловно, сенсация. В составе клада, в основном, монеты XVIII-XIX веков, украшения, кресты, кресты-энколпионы (с мощами), иконы-складни и многое другое. Это крупнейшая находка такого рода в Пскове за последнее время", - сказала она.

По словам Кулаковой, подсчитывать и атрибутировать находки предстоит сотрудникам Псковского музея-заповедника. "Пока невозможно даже определить номиналы монет, настолько они покрыты патиной. О количестве вещей могу сказать только сравнительно - из-за тяжести их грузили только мужчины, пять картонных коробок заняли багажник легкового автомобиля", - отметила Кулакова.

Находку сделали накануне вечером сотрудники АНО "Псковский археологический центр", которые исследуют территорию в Музейном переулке, в пределах так называемого Окольного города (древний центр Пскова).

Последний драгоценный клад археологи нашли в этом же квартале Пскова в 2008 году, это был серебряный сервиз XIX века.