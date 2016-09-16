Музтеатр им. Станиславского и Немировича-Данченко покажет в новом сезоне пять премьер

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Планы на новый, 98-й, сезон объявили в пятницу на сборе труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Как стало известно, на обеих сценах - Основной и Малой - в общей сложности ожидается не менее пяти премьер.

Во главе с новым гендиректором

Традиционный после летнего антракта сбор труппы провел новый генеральный директор МАМТ Антон Гетьман, вступивший на этот пост в июле 2016 года. Прежде на протяжении 14 лет он занимал должность заместителя генерального директора Большого театра.

Как ранее Гетьман сообщил в интервью ТАСС, он не намерен превращать МАМТ в Большой театр-2. "В этом театре есть художественный руководитель оперной труппы Александр Титель, главный художник Владимир Арефьев, главный дирижер Феликс Коробов. Все налажено. Все работает", - сказал тогда новый гендиректор.

"Я же пришел помочь процессу, который налажен", - оценил свою роль Гетьман. По его словам, он давно и хорошо знает творческих руководителей МАМТ и надеется, что в совместной работе не возникнет проблем.

Сбор труппы перед открытием нового сезона Гетьман, Титель и Коробов провели вместе, озвучив планы на предстоящий творческий год.

В опере

Откроет список новых работ опера Петра Чайковского "Пиковая дама", постановку которой осуществит Александр Титель. Музыкальным руководителем и дирижером выступит знаменитый маэстро Александр Лазарев. Художественное оформление выполнит признанный мастер сценографии Сергей Бархин. Премьера спектакля состоится 6 ноября.

Следующую оперную премьеру планируется показать в марте. Она объединит ораторию Игоря Стравинского "Царь Эдип" и одноактную оперу Белы Бартока "Замок герцога Синяя борода". Режиссером станет Римас Туминас, художественный руководитель Театра имени Вахтангова. В качестве сценографа выступит постоянный соавтор Туминаса художник Адомас Яцовскис. За дирижерским пультом - Феликс Коробов.

Кроме того, на Малой сцене МАМТ в январе состоится мировая премьера оперы Александра Журбина "Метаморфозы любви". Дирижер-постановщик - Феликс Коробов. Режиссер спектакля - Татьяна Миткалева.

В балете

В планах балетной труппы МАМТ пока значится два названия. Это знаменитый балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", который будет поставлен в хореографии Джона Кранко. Премьера состоится в июне на Основной сцене.

Чуть раньше - в марте - на Малой сцене предполагается представить программу под названием "Точка пересечения", которая включит одноактные балеты молодых хореографов.

Фестивали, концерты, гастроли

В числе специальных событий на сборе труппы МАМТ были названы два именных фестиваля: "Context. Диана Вишнева" и "Хибла Герзмава приглашает..." Оба смотра откроются на Основной сцене театра в ноябре.

Серия концертов по традиции продолжится в "Музыкальной гостиной".

Что касается гастролей, то в настоящее время ведутся переговоры о двух зарубежных турах. Первый предполагается провести в январе в Королевском оперном театре Маската. В столицу Омана отправится оперный спектакль "Евгений Онегин" Чайковского в постановке Александра Тителя.

Второй маршрут планируется в апреле в Баварскую государственную оперу, где будет показан балет Кеннета Макмиллана "Майерлинг" на музыку Ференца Листа.

Новый, 98-й, сезон Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко откроется 23 сентября одним из лучших спектаклей репертуара - оперой "Евгений Онегин" Чайковского в постановке Александра Тителя.