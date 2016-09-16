Российский фильм "Тихая застава" открыл международный фестиваль в КНДР

ПХЕНЬЯН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пятнадцатый международный кинофестиваль в Пхеньяне открылся показом российского художественного фильма "Тихая застава" во Дворце молодежи. Кроме КНДР, в форуме принимают участие более 60 стран, в том числе РФ, Китай, Индия, Филиппины, Иран, Сирия, Германия, Италия, Франция, Польша, Мексика.

Международное жюри возглавил член союза кинематографистов России, учредитель продюсерской компании "Детектив" Юрий Матюшин. "Радует то, что пхеньянский кинофестиваль открылся демонстрацией российской киноленты", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. "Надеемся в ближайшей перспективе увидеть фильмы корейских кинематографистов, снятых в сотрудничестве с деятелями киноискусства других стран, в том числе России", - добавил он.

В состав жюри вошли также представители КНДР, Новой Зеландии, Великобритании и Индии. В конкурсе участвуют художественные, документальные, короткометражные и анимационные фильмы. Россия представлена фильмами "Зеленая карета", "Скалолазка и последний из седьмой колыбели", "На пути в Берлин", "Август. Восьмого" и рядом других. Кинематографисты КНДР покажут художественную ленту "История моей семьи" и документальный фильм "Процветающий Пхеньян".

Победителя в основной номинации ждет главный приз - "Золотой факел". Помимо этого, будут вручены индивидуальные призы за лучший киносценарий, режиссуру, операторскую работу, художественное оформление, музыку и за лучшую мужскую и женскую роли.

На церемонии открытия фестиваля присутствовал заместитель председателя президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ян Хён Соб. Зарубежных гостей приветствовал министр культуры страны Пак Чун Нам, который выразил уверенность, что "сотрудничество между деятелями кино различных стран внесет позитивный вклад в развитие современного прогрессивного киноискусства". Кинофестиваль, которому "уделяет большое внимание лидер КНДР Ким Чен Ын", продлится восемь дней, сказал министр.

Перед церемонией открытия зарубежные гости фотографировали женский духовой оркестр, которые выступил в фойе Дворца молодежи. Облаченные в белые костюмы корейские девушки исполнили популярные в стране эстрадные мелодии и марши.