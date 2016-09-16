История Сноудена и возвращение Бриджит Джонс: что смотреть в кино на выходных

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Мария Токмашева/. Предстоящие выходные предлагают кино на любой вкус — от российской комедии "Жених" с Сергеем Светлаковым в главной роли до продолжения истории "Бриджит Джонс", а также байопика "Сноуден" от главного американского патриота Оливера Стоуна.
Отечественная комедия, дебют резидента Comedy Club в качестве режиссера и продолжение карьеры сценариста Сергея Светлакова, который сыграл в фильме главную роль. Конфликт русских и немцев на этот раз разворачивается на любовном фронте, когда немец Гельмут (Филипп Рейнхардт) приезжает в деревню, чтобы сделать предложение красавице Алене (Светлана Смирнова-Марцинкевич), которую не может отпустить не только бывший муж (Светлаков), но и большинство деревенских жителей.
Существенно проигрывающая недавней документальной картине про Эдварда Сноудена художественная лента Оливера Стоуна, известного американского борца за правду. История жизни бывшего аналитика ЦРУ — со времен, когда он только собрался служить на благо родине, и до знаменитого скандала с утечкой секретной информации. Лучшее в фильме — исполнитель главной роли актер Джозеф Гордон-Левитт, которому удалось феноменально точно скопировать не только манеру поведения Сноудена, но даже голос бывшего аналитика АНБ.
Режиссер-нонконформист: топ культовых фильмов Оливера Стоуна
Долгожданное возвращение симпатичной неудачницы Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) на киноэкраны — теперь в образе довольно успешной и стройной женщины, которая неожиданно оказывается беременной. Ностальгия по любимому миллионами женщин громкому фильму начала 2000-х, конечно, присутствует, но обрести культовый статус, как это было с первыми частями, "Бриджит Джонс" уже точно не сможет.
Любопытный криминальный триллер о виртуальной реальности, которая все больше проникает в нашу повседневную жизнь. Главная героиня – скромная Ви, которая неожиданно начинает участвовать в онлайн-игре "Нерв" с высокими ставками и опасными заданиями. В главной роли известная по "Американской истории ужасов" Эмма Робертс. Режиссеры — авторы третьей и четвертой частей популярного "Паранормального явления".
Еще одна история про опасные игры, на этот раз в жанре хоррор и с использованием любимой режиссером Робом Зомби темой Хэллоуина. За пять дней до ночи всех святых происходит похищение пяти людей, которые оказываются вынужденными участниками жестокой игры на выживание под названием "31".
Австралийский хоррор рассказывает о компании молодых людей, желающих на собственном опыте проверить "страшилку", и призраках, которые, словно работники ДПС, одолевают водителей, превышающих скоростные ограничения на безлюдном шоссе "Лемон Три".
Симпатичная испанская комедия от популярного актера Пако Леона, как понятно из названия, рассказывает о любовных экспериментах и сексуальном влечении. Жарком и страстном, как и положено в испанском Мадриде летом.
Захватывающая экскурсия сразу по 30 национальным паркам Северной Америки, которую проводят скалолаз Конрад Анкер, фотограф Макс Лоу и художница Рейчел Пол. Большой каньон, Башня дьявола, парк "Редвуд" и гейзеры "Йеллоустона". В английской версии в роли рассказчика выступил актер, режиссер и основатель фестиваля "Сандэнс" Роберт Редфорд, для российского проката фильм озвучил актер Константин Хабенский.