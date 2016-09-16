Мединский ответил на вопрос о возможной отставке Кехмана

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не будет принимать никаких решений, касающихся судьбы Владимира Кехмана на посту генерального директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТа), пока не завершатся все судебные процедуры по банкротству. Об этом заявил ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Наша позиция следующая - предварять какими-то инициативными и поспешными решениями судебные процедуры, вносить сумбур в кадровую политику, когда театр живет, динамично развивается, ставит премьеры, и все билеты проданы на все представления, крайне неразумно. Мы дождемся окончания всех проходящих юридических процедур, они должны завершиться до конца этого года. Если эти процедуры подтвердят необходимость ухода Владимира Абрамовича с распорядительной должности, значит, так и будет", - сказал Мединский.

Он подчеркнул, что "бежать впереди паровоза и куда-то торопиться - это просто не уважать людей, которые работают в театре".

Кехман стал директором НОВАТа в начале 2015 года после скандала вокруг поставленной здесь оперы "Тангейзер" и последующего увольнения прежнего директора Бориса Мездрича.

В июле нынешнего года Кехман, который выкупил часть долгов своей компании группы JFC, был признан банкротом, в настоящее время идет процедура реализации имущества, завершить которую планируется до января. Вероятно, за этим может последовать уход предпринимателя и театрального деятеля с поста директора НОВАТа, а также из Михайловского театра, где он является худруком, так как по закону банкроты в течение некоторого времени не имеют права занимать руководящие должности.

Нарушения при ремонте в театре

Замечания органов охраны памятников истории и культуры в связи с нарушениями процедур в ходе ремонтных работ в НОВАТ будут учтены, после чего пройдет повторная проверка, сообщил Мединский.

"Мы провели отдельное совещание вместе с руководством области и с полпредством в отношении в значительной степени обостренного конфликта, связанного с ремонтом театра. Все мы видим, что ремонт произведен качественно и качественно улучшились интерьеры театра. В отношении нарушения некоторых процедур, согласования с органами охраны дано поручение руководству театра с нами совместно внимательно изучить все замечания и произвести необходимые корректировки", - сказал Мединский.

По его словам, в соответствии с этими корректировками руководство области поручило органам охраны рассмотреть повторно все произведенные работы и с учетом высказанных на прошедшем совещании мнений и пожеланий повторно еще раз провести глубокое исследование произведенных изменений.

Он добавил, что также принято решение об ускорении рассмотрения всех вопросов, связанных с реконструкцией концертного зала Новосибирского театра.

Крупнейший культурный центр в Сибири

Новосибирские Театр оперы и балета, консерватория, специальная музыкальная школа и хореографическое училище сольются в культурный и образовательный центр, который станет крупнейшим на территории Сибирского федерального округа, сообщил Мединский. Смотрите также Суд в Новосибирске во второй раз оштрафовал Кехмана за ремонт театра без согласования "Вместе с Сергеем Ивановичем (Меняйло - прим. ТАСС) мы заслушали инициативу области и всех наших учреждений, которые хотят создать интеграционный центр, отдельное юридическое лицо. В его задачи входит координация приема, распределение студентов, программа обучения, распределение финансирования, общие фестивали", - рассказал Мединский. Центр будет создан на базе Новосибирского театра оперы и балета. У объединения пока нет точного названия - так, например, директор Новосибирского театра Владимир Кехман предлагает называть новую структуру "культурным кластером". Деятельность этого центра, по словам Мединского, распространится как минимум в пределах округа. Предложения по проекту его устава должны быть готовы в течение месяца, а функционировать центр может при патронате полномочного представительства президента РФ в СФО и при поддержке Минкультуры РФ и областного правительства.

Подробности дела о банкротстве

Осенью 2015 года в рамках иска о банкротстве по требованию Сбербанка арбитраж ввел процедуру реструктуризации долгов Кехмана.

Представители Кехмана в суде неоднократно выступали против процедуры его банкротства и настаивали, что такое решение уже было принято судом Великобритании в 2012 году. Однако первая инстанция и апелляция встали на сторону российских кредиторов. В конце апреля Кехман подал также иск в арбитраж Петербурга с требованием признать и исполнить в России решение Высокого суда правосудия Англии.

Бизнесмен стал поручителем по нескольким кредитам, которые получила его компания по импорту и продаже бананов группа JFC. На данный момент она также находится в процессе банкротства, объем ее подтвержденного долга превышает 18 млрд рублей. Сам Кехман заявил, что был обманут своими топ- менеджерами. Применение норм английского права в России позволило бы признать ничтожными кредитные договоры группы с кредиторами.

21 июля 2016 года арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории РФ определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом. В ходе судебного заседания представитель Кехмана сказал, что бизнесмен обратился в английский суд о признании его банкротом в 2012 году, поскольку на тот момент в России не было закона о банкротстве физлиц. Ссылаясь на Конституцию РФ, представитель сказал, что решения иностранных судов признаются в России, требования кредиторов в Англии уже удовлетворены.

Представитель Сбербанка, который инициировал банкротство Кехмана в России, настаивал, что в Англии не были учтены все кредиторы, поэтому признание решения английского суда лишает других российских кредиторов права собственности. Сбербанк также обратил внимание суда на то, что Кехман не занимался хозяйственной деятельностью на территории Англии, вывез 200 тысяч фунтов в другую страну с нарушением закона, чтобы обратиться в иностранный суд о признании его банкротом.

В начале сентября Кехман подал кассационную жалобу на отказ арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в признании его банкротом по решению Высокого суда правосудия Англии. Дата заседания пока не назначена.