Дочь Роберта Рождественского снимет о нем фильм к 85-летнему юбилею поэта

УЛЬЯНОВСК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Воспоминания о Роберте Рождественском, его стихах и важных эпизодах жизни войдут в фильм, который дочь знаменитого поэта Екатерина планирует снять в 2017 году. Кинолента будет посвящена 85-летию со дня рождения Рождественского, сообщила она в Ульяновске в беседе с журналистами.

"Сейчас я начала снимать фильм про отца. В следующем году ему 85 лет, и мне хочется показать его таким, каким я его видела. Это будут прежде всего воспоминания", - сказала Рождественская.

Капсула времени

Дочь поэта добавила, что одним из эпизодов, который она включит в работу, станет закладка капсулы времени в 1967 году под Новороссийском, для которой Рождественский передал свою книгу. Капсулу вскроют в 2017 году, в год 100-летия Октябрьской революции. "Я нашла недавно удостоверение, которое дает право присутствовать на вскрытии этой капсулы. Я представила, как папе позвонили, а он ходил и думал, какую книжку положить", - рассказала Рождественская.

Она пояснила, что хотела выпустить фильм ко дню рождения отца, 20 июня 2017 года, но капсула будет вскрываться в ноябре 2017 года. "Может быть, к концу 2017 года и получится", - заметила Рождественская.

Дочь поэта сказала, что уже поговорила с режиссером и художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек, воспоминания которой также станут частью фильма. "Оказывается, у Волчек в "Современнике" было первое выступление отца. Молодого поэта представлял Михаил Светлов - его педагог в институте", - отметила Рождественская.

Первая книга стихов Роберта Рождественского (1932 - 1994, настоящая фамилия Петкевич) "Флаги весны" вышла в 1955 году в Петрозаводске, а через год в Москве была издана вторая - "Испытание". Всего же у поэта насчитывается более 70 сборников.

Екатерина Рождественская сегодня открыла в Ульяновске выставку фотографий в рамках Дней Москвы в Ульяновской области и VI Международного культурного форума.