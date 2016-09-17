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Евгений Гришковец сыграет бармена в спектакле Театра "Школа современной пьесы"

Культура
17 сентября, 2:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
В общей сложности в спектакле заняты 12 известных артистов, в числе которых Алексей Петренко, Владимир Качан, Владимир Шульга, Елена Санаева, Кирилл Емельянов
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МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Премьеру спектакля под названием "Пока наливается пиво" представит  зрителям Театр "Школа современной пьесы" ("ШСП"). Постановку в жанре импровизации осуществил художественный руководитель труппы Иосиф Райхельгауз, который использовал сюжеты, придуманные известным писателем, режиссером и актером Евгением Гришковцом. Сам же Гришковец исполнит в спектакле главную роль - сыграет бармена.

Как рассказал Райхельгауз в интервью ТАСС, в свое время возглавляемый им театр выступил "пионером" в жанре актерской импровизации. "В этой же технологии создан спектакль "Пока наливается пиво", - уточнил режиссер. По его словам, сюжеты для импровизаций придумал Евгений Гришковец, с которым "Школа современной пьесы" давно и активно сотрудничает.

"На сей раз театр превратится в настоящий бар, в котором можно будет попробовать коктейли от Гришковца, имеющего почти 10-летний опыт работы барменом, в том числе в Лондоне", - рассказал Райхельгауз. "Но главное - зритель погрузится в мир остроумных и парадоксальных историй писателя и актера и непременно подпадет под обаяние его неповторимой человеческой и актерской индивидуальности", - убежден режиссер.

Со своей стороны, Евгений Гришковец признался, что спектакль "Пока наливается пиво" станет для него своеобразным дебютом. Обычно он ставит для себя спектакли сам, а сейчас впервые сыграет лично придуманный сюжет в постановке другого режиссера.

"Композицию, диалоги и остальные структурные элементы спектакля разрабатывал режиссер, то есть Райхельгауз, а я буду исполнителем роли. Понимаю, что эта роль будет ключевая и связующая, у меня будет много свободы для импровизации. Но, тем не менее, это будет именно роль в спектакле режиссера Иосифа Райхельгауза. Прежде я никогда не играл в спектаклях, поставленных другими режиссерами", - пояснил Гришковец.

В общей сложности в спектакле заняты 12 известных артистов, в числе которых Алексей Петренко, Владимир Качан, Владимир Шульга, Елена Санаева, Кирилл Емельянов. Следующий премьерный показ "Пока наливается пиво" состоится 22 октября.

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