Евгений Гришковец сыграет бармена в спектакле Театра "Школа современной пьесы"

В США скончался обладатель трех Пулитцеровских премий Эдвард ОлбиКультура 17 сентября, 3:56
МИД РФ проверяет информацию о беспорядках у посольства России в КиевеПолитика 17 сентября, 3:42
Бывшая пленница ИГ назначена послом доброй воли ООНМеждународная панорама 17 сентября, 3:31
США отказываются признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в КрымуМеждународная панорама 17 сентября, 3:31
Возлюбленный дочери Уитни Хьюстон был признан виновным в неуважении к судуПроисшествия 17 сентября, 3:16
Хоккеисты сборной России представлены на вечере открытия Кубка мира в ТоронтоСпорт 17 сентября, 3:13
Трамп пригрозил отменить решения Обамы по Кубе в случае избрания президентомМеждународная панорама 17 сентября, 2:58
Американские СМИ пытаются узнать, кто и за сколько взломал для ФБР iPhoneМеждународная панорама 17 сентября, 2:56
Мел Гибсон станет отцом в девятый разКультура 17 сентября, 2:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Премьеру спектакля под названием "Пока наливается пиво" представит зрителям Театр "Школа современной пьесы" ("ШСП"). Постановку в жанре импровизации осуществил художественный руководитель труппы Иосиф Райхельгауз, который использовал сюжеты, придуманные известным писателем, режиссером и актером Евгением Гришковцом. Сам же Гришковец исполнит в спектакле главную роль - сыграет бармена.
Как рассказал Райхельгауз в интервью ТАСС, в свое время возглавляемый им театр выступил "пионером" в жанре актерской импровизации. "В этой же технологии создан спектакль "Пока наливается пиво", - уточнил режиссер. По его словам, сюжеты для импровизаций придумал Евгений Гришковец, с которым "Школа современной пьесы" давно и активно сотрудничает.
"На сей раз театр превратится в настоящий бар, в котором можно будет попробовать коктейли от Гришковца, имеющего почти 10-летний опыт работы барменом, в том числе в Лондоне", - рассказал Райхельгауз. "Но главное - зритель погрузится в мир остроумных и парадоксальных историй писателя и актера и непременно подпадет под обаяние его неповторимой человеческой и актерской индивидуальности", - убежден режиссер.
Со своей стороны, Евгений Гришковец признался, что спектакль "Пока наливается пиво" станет для него своеобразным дебютом. Обычно он ставит для себя спектакли сам, а сейчас впервые сыграет лично придуманный сюжет в постановке другого режиссера.
"Композицию, диалоги и остальные структурные элементы спектакля разрабатывал режиссер, то есть Райхельгауз, а я буду исполнителем роли. Понимаю, что эта роль будет ключевая и связующая, у меня будет много свободы для импровизации. Но, тем не менее, это будет именно роль в спектакле режиссера Иосифа Райхельгауза. Прежде я никогда не играл в спектаклях, поставленных другими режиссерами", - пояснил Гришковец.
В общей сложности в спектакле заняты 12 известных артистов, в числе которых Алексей Петренко, Владимир Качан, Владимир Шульга, Елена Санаева, Кирилл Емельянов. Следующий премьерный показ "Пока наливается пиво" состоится 22 октября.