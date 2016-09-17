Мел Гибсон станет отцом в девятый раз

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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Известный американский актер, сценарист и продюсер Мел Гибсон готовится стать отцом в девятый раз. Его подруга - писательница Розалинда Росс - беременна. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на друга пары.
"Мел и Роза очень довольны (предстоящим) появлением ребенка", - отметил источник. "Мелу нравится быть отцом, они с Розой не могут дождаться момента, когда станут родителями. Последние два года были самыми счастливыми в его (Гибсона) жизни", - добавил он.
У 60-летнего актера шесть сыновей и две дочери. Семеро из них родились в браке с первой женой Робин Мур. Матерью второй дочери - Люсии - является бывшая гражданская жена Оксана Григорьева, с которой Гибсон расстался в 2010 году после ссоры.
Гибсон завоевал более 20 престижных наград на различных киносмотрах, в том числе два "Оскара" за картину "Храброе сердце" (Braveheart, 1995). Премьера новой режиссерской работы исполнителя "По соображениям совести" (Hacksaw Ridge) состоялась во внеконкурсной программе 73-го Венецианского кинофестиваля. Картина выходит на экраны в США 4 ноября.