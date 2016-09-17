В Ставрополе пройдет церемония закрытия славянского форума искусств "Золотой витязь"

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия славянского форума искусств "Золотой витязь" с участием звезд театра и кино пройдет в субботу в Ставрополе, сообщила журналистам министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.

"Церемония закрытия фестиваля состоится на площадке под открытым небом. В ней примут участие большое количество актеров, выступит хор МЧС России под управлением регента Георгия Сафонова", - сказала она.

Предполагается, что в гала-концерте примут участие актеры театра и кино Зинаида Кириенко, Ольга Кабо, Борис Галкин, Лариса Лужина, Сергей Шакуров, Владимир Гостюхин и президент фестиваля Николай Бурляев.

Седьмой славянский форум искусств "Золотой витязь" проходил в Ставропольском крае с 12 по 17 сентября. В 22 населенных пунктах края состоялись 47 концертов, творческих встреч с известными артистами, выставок, кинопоказов и конференций. Свои программы зрителям представили Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского и Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева.