В Ставрополе пройдет церемония закрытия славянского форума искусств "Золотой витязь"

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СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия славянского форума искусств "Золотой витязь" с участием звезд театра и кино пройдет в субботу в Ставрополе, сообщила журналистам министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.
"Церемония закрытия фестиваля состоится на площадке под открытым небом. В ней примут участие большое количество актеров, выступит хор МЧС России под управлением регента Георгия Сафонова", - сказала она.
Предполагается, что в гала-концерте примут участие актеры театра и кино Зинаида Кириенко, Ольга Кабо, Борис Галкин, Лариса Лужина, Сергей Шакуров, Владимир Гостюхин и президент фестиваля Николай Бурляев.
Седьмой славянский форум искусств "Золотой витязь" проходил в Ставропольском крае с 12 по 17 сентября. В 22 населенных пунктах края состоялись 47 концертов, творческих встреч с известными артистами, выставок, кинопоказов и конференций. Свои программы зрителям представили Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского и Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева.