Александр Калягин возмущен невыполнением обязательств организаторами фестиваля в Колумбии

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Александр Калягин возмущен невыполнением финансовых обязательств перед российским театральным коллективом руководством XV Иберо-американского фестиваля, состоявшегося в марте этого года в столице Колумбии - Боготе. Речь идет об открывавшем смотр Московском театре Et Cetera, представившем спектакль "Борис Годунов" по одноименной трагедии Александра Пушкина в постановке немецкого режиссера Петера Штайна. Об этом председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ и художественный руководитель Московского театра Et Cetera заявил в субботу в интервью ТАСС.

"Я был возмущен тем, как повело себя руководство Иберо-американского фестиваля, - сказал Калягин. - Нас пригласили открывать фестиваль спектаклем "Борис Годунов", пригласили на фестиваль и режиссера постановки Петера Штайна. Мы согласились, ведь это известный фестиваль с хорошей репутацией".

По словам Калягина, был заключен международный контракт, после чего "началось совершенно невероятное". "Нам сначала не захотели платить гонорар, который был оговорен в контракте, пришлось подключать к решению проблемы Министерство иностранных дел, дальше они не стали платить нам часть расходов, затраченных на дорогу. На звонки не отвечали, скрывались от нас, вели себя просто неприлично", - описал создавшуюся ситуацию худрук Et Cetera.

"Колумбийская газета предложила мне опубликовать открытое письмо руководителю фестиваля, что я и сделал. Вот и вся история, которая меня обескуражила, впервые я оказался в такой ситуации", - заключил Калягин.

Открытая переписка

Как сообщил корреспондент ТАСС в Боготе Антон Шамшин, в воскресном номере от 11 сентября колумбийская газета "Эспектадор" опубликовала выдержки из письма Калягина и ответ на него.

Издание отмечает, что "для театра Et Cetera из Москвы представление спектакля "Борис Годунов" на прошедшем Иберо-американском театральном фестивале в Боготе оказалось трудной задачей. Его приезд в Америку был сложным, учитывая размеры декораций и характер постановки. Безусловно, результат того стоил, потому что пять представлений в театре "Колсубсидио" прошли при полном зале, а эффект, который "Борис Годунов" произвел на публику, превзошел все ожидания".

Однако, информирует газета, "через пять месяцев после культурного мероприятия Александр Калягин в своем письме директору XV Иберо-американского театрального фестиваля в Боготе Анамарте де Писсаро (Anamarta de Pizarro) обращает внимание на невыполнение условий договора между творческим коллективом и организацией под ее руководством".

"Эспектадор" приводит выдержку из письма Александра Калягина: "До сих пор не решена проблема с оплатой переезда нашей группы в Боготу. Эта оплата включена в подписанный Вами договор, в котором обозначены сроки денежного перевода, что приводит к многочисленным финансовым трудностям для нашего театра Et Cetera".

Газета опубликовала комментарий директора Иберо- американского театрального фестиваля в Боготе Анамарты де Писсаро в ответ на это письмо. "Мы уже выполнили финансовые обязательства по вознаграждениям, которые были должны театру Et Cetera. Усилия, которые мы предпринимаем, позволят нам решить вопрос с остающейся частью задолженности по другим статьям. Мы никогда не отказывались от своих обязательств, и все средства, которые мы получаем из различных источников, направляем на погашение этих обязательств", - заверила руководитель фестиваля.

О фестивале

Иберо-американский театральный фестиваль проходит в Латинской Америке раз в два года. На него съезжаются десятки коллективов с пяти континентов мира. Это самый крупный фестиваль исключительно для драматических театров, где число зрителей превышает 2 млн человек.