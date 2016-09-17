Славянский форум искусств "Золотой витязь" завершился в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия седьмого славянского форума искусств "Золотой витязь" прошла в Ставрополе. На одной из главных площадей города выступил государственный хор МЧС России, передает корр. ТАСС.

Фестиваль проходил с 12 по 17 сентября. В Ставропольском крае выступили артисты из России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Сербии. Творческие встречи со зрителями провели известные актеры театра и кино. По словам президента форума искусств Николая Бурляева, "Золотой витязь" объединил в регионе более 300 деятелей славянской культуры.

"Такого не было ни в одном городе мира, чтобы один за другим выступали артисты, которых хочет видеть весь мир. Ставрополь становится столицей славянской культуры", - сказал со сцены Бурляев.

На официальной церемонии закрытия форума в Ставрополе выступил Государственный хор МЧС России, который исполнил несколько песен, в том числе казачьих. Артисты пожелали ставропольцам мира, благополучия и долгие лета. Кроме того, в гала-концерте приняли участие актеры театра и кино Зинаида Кириенко, Ольга Кабо, Борис Галкин, Лариса Лужина, Сергей Шакуров, Владимир Гостюхин.

В рамках форума в 22 городах Ставрополья прошли 47 мероприятий. В частности, с аншлагом в Ставрополе на этой неделе выступили Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского и Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева.

"Оркестр выступил под руководством великого дирижера Владимира Федосеева, который был потрясен приемом. Я был в зале на грандиозном показе величайшего ансамбля планеты им. Игоря Моисеева. Я человек опытный, видел все, но такого рева восторга после каждого номера я не видел нигде", - отметил Бурляев.