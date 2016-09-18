В Нью-Йорке продали с аукциона картины и скульптуры русских мастеров

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Большая коллекция картин и скульптур русских мастеров была распродана в субботу с торгов, проведенных в Нью-Йорке аукционным домом Shapiro Auctions.

Как сообщили ТАСС его официальные представители, в общей сложности на торгах были представлены около 400 предметов, в том числе картины, скульптуры, иконы, фотографии и нотные записи. Топ-лотом торгов стало полотно русского художника-нонконформиста Олега Целкова "Спортсмен" (1934), написанное маслом на холсте. Оно ушло с молотка за $93,8 тыс. Первоначально эту работу оценивали в $75-85 тыс.

Пейзаж Гавриила Кондратенко (1854-1924) "Отдых у моря" (1894), также написанный маслом, был куплен за $87,5 тыс. Эта сумма примерно в четыре раза больше, чем составляла оценочная стоимость полотна - $20-30 тыс. За $40,6 тыс. продали картину русского художника-панорамиста Франца Рубо (1856-1928) "Черкесский всадник". Это почти в четыре раза дороже, чем рассчитывали эксперты аукционного дома.

Бронзовая Скульптура Павла Трубецкого (1866-1938) "Толстой верхом" (1911) ушла с молотка за $37,5 тысячи. Ее оценивали в $30-40 тысяч.

Спрос на русское искусство растет

"Предметы русского искусства пользовались значительным спросом. Это напоминает период 2006-2007 годов, когда интерес к нему был наибольшим, - сообщил ТАСС директор Shapiro Auctions Джин Шапиро. - Похоже, что рынок русского искусства оздоровляется. Еще два года назад ситуация была совершенно иной".

"Объяснить, почему спрос растет, сложно, - добавил он. - Возможно, улучшается экономическая ситуация в России, может быть просто таковы сейчас настроения российских коллекционеров. На состоявшихся торгах они проявляли большую активность. Наши ожидания в полной мере оправдались".

На аукционе также были представлены несколько работ скульптора и художника Эрнста Неизвестного, который ушел из жизни 9 августа этого года в штате Нью-Йорк. Полотно "Химеры", созданное в 1988 году, ушло с молотка за $11,3 тысячи. Бронзовую скульптуру этого же мастера "Маска и рука" купили за $7,5 тысячи.

В мае Shapiro Auctions распродал в Нью-Йорке сотни работ выдающихся русских и европейских художников и мастеров прикладного искусства. На аукционе тогда были представлены более 500 лотов - от предметов живописи и антиквариата до икон и раритетных книг. Открывали торги картины Григория Капустина (1865-1925) и Исаака Левитана (1860-1900). Одну из работ последнего под названием "Крымский закат" купили за $12 тыс.- это в четыре раза больше оценочной стоимости.