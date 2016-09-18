На Кубе объявлены лауреаты национальных премий в области поэзии и эссеистики

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ГАВАНА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Кубинская поэтесса, историк и издатель Лаура Руис Монтес объявлена победительницей национальной премии имени Хулиана дель Касаля в области поэзии за 2016 год, которую присуждает Союз писателей, художников и артистов Кубы (УНЕАК).
Как говорится в постановлении жюри, автор сборника "Диапозитивы" "обладает достаточным набором средств, чтобы с честью и достоинством нести высокое звание поэта". В этой категории также отмечены Йонниэр Торрес и Хесус Лара за поэтические подборки "Бог не смотрит в записи крещенных" и "Глава вдохновения".
В эссеистике лучшей признана работа "Косме де ла Торрьенте, начало новой эпохи на Кубе" кубинского исследователя и доктора исторических наук Хорхе Ренато Ибарры. Его труд назван произведением большой значимости, которое исследует обстоятельства жизни и деятельности личности, сыгравшей исключительную роль в момент становления кубинской дипломатии до революции 1959 года. Косме де ла Торрьенте (1872-1956) был полковником Освободительной армии, участником войны за независимость 1895 года. Впоследствии занимал высокие государственные посты. Хорхе Ренато Ибарра удостоен премии, которая носит имя видного кубинского прозаика и журналиста Энрике Пиньейро (1839-1911). В этой категории также отмечен Йоэ Суарес за книгу "Чарльз в мозаике. Умберто Ареналь и его время".
Премии, учрежденные в 1965 году, стали самыми престижными национальными наградами в этих литературных жанрах на Кубе.