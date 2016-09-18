Участники фестиваля: "ТЭФИ-Содружество" - смотр творческого мастерства

ЕРЕВАН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. VI международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" завершился в Ереване. Он стал не только смотром профессионального, творческого мастерства тележурналистов ряда стран СНГ, Грузии и Балтии, но и площадкой для обмена опытом и мнениями по вопросам, которые волнуют работников сферы. Всего на фестивале были представлены около 90 программ 40 телеканалов 12 стран СНГ и ближнего зарубежья, сообщили корреспонденту ТАСС в фонде "Академия российского телевидения", который является инициатором смотра.

"Сегодня нам, как никогда, важно присмотреться, прислушаться друг другу, чтобы понять, каким мы видим наше совместное будущее, что мы можем сделать в нашей общей сфере деятельности", - сказала член экспертного совета фестиваля, ведущая программы "Новости культуры" телеканала "Россия К" Татьяна Геворкян.

"Приятно участвовать в фестивале, где нет проигравших, а есть только победители, и все это - благодаря "ТЭФИ", - поделился другой член экспертного совета, ведущий информационных программ "Первого канала" Юрий Липатов. - Наш настрой - позитивный, мы хотим поддерживать такого рода связи, встречаться, как можно чаще".

"Этот фестиваль позволил расширить взгляд, увидеть то, что делают коллеги в других странах, которые мы в повседневной жизни, зачастую, не всегда видим", - считает корреспондент вечерних новостей, ведущая и продюсер утренних программ "Первого балтийского канала" из Латвии Ольга Пилиповец.

Призеры фестиваля

Ведущая утренней телепрограммы "Доброе утро" на "Первом канале" Арина Шарапова вручила приз фестиваля журналистке Общественного телевидения Армении Сусанне Бадалян. Она получила эту награду за репортаж "История спасения" о семье армян-беженцев из Сирии, которая в условиях конфликта в этой стране переехала в Армению. По словам Шараповой, члены экспертного совета были единодушны в своих оценках. "Мы так сильно чувствуем телевизионное поле, что расхождений в оценках не бывает", - отметила популярная телеведущая.

Приз "ТЭФИ-Содружество" получила еженедельная информационно-аналитическая программа "Главный эфир" Белорусской государственной телерадиокомпании. Этой же наградой отмечен сюжет о выборах, подготовленный программой "Новости" телекомпании "Аджария ТВ" из Грузии. Другим лауреатом "ТЭФИ" стала ежедневная информационная программа "Резюме" "Независимого Бишкекского телевидения" (Киргизия).

Экспертный совет решил назвать среди лауреатов ежедневную информационную программу "Казньюс" телерадиостанции "Казахстан". Отмечена ежедневная информационная программа "Латвийское время" "Первого Балтийского канала". Еженедельная информационная программа "Месаджер. Стоп-кадру" Национального телевидения "Молдова-1" стала другим лауреатом "ТЭФИ-Содружество". Информационно-аналитическая программа "Главное" с Никой Стрижак российского "Пятого канала".

Другими призерами стали ежедневная информационная программа "Навид" ("Новости") государственного "Телевидения Сафина" (Таджикистан) и итоговая еженедельная информационная программа "Акцент" телекомпании "Рудана" с Украины.

Памятных призов удостоились информационные программы - ежедневная "Новости" Жамбылского областного филиала телерадиокомпании "Казахстан" и еженедельная "7 дней" телерадиокомпании "Витебск" из Белоруссии.