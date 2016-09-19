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В Москве открывается второй Всероссийский музыкальный конкурс

Культура
19 сентября, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Он пройдет по специальностям "Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты", "Орган" и "Арфа"
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Второй Всероссийский музыкальный конкурс, который в этом году пройдет по специальностям "Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты", "Орган" и "Арфа", открывается в понедельник в Москве.

Второй Всероссийский музыкальный конкурс проходит с 2014 по 2017 годы. Ежегодно в рамках конкурса с сентября по декабрь музыканты соревнуются по разным специальностям.

В этом году первыми на конкурсе выступят духовики: за призовые места поборются 225 солистов и 22 ансамбля. При этом первый и второй туры состязания охватят все федеральные округа России. Бесплатно послушать выступления музыкантов можно будет в Москве, Якутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

Финальные соревнования соберут лучших духовиков на сцене столичной Академии музыки имени Гнесиных. Лауреаты конкурса выступят в Концертном зале имени Чайковского 30 ноября. В жюри конкурса по духовым специальностям в этом году вошли дирижеры Валерий Халилов, Сергей Ролдугин, Владислав Лаврик, Павел Смелков, Сергей Поляничко и другие.

Участники конкурса по остальным специальностям вступят в борьбу в конце ноября, при этом соревнования лучших органистов пройдут в Казани. Отбор на конкурс по этим специальностям все еще открыт и продлится до 1 октября.

Всероссийский музыкальный конкурс впервые был проведен в 2010 году с целью возродить традиции "предшественника" - Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, основанного в 1933 году. Он предполагает четырехлетний цикл состязаний. В первый год музыканты соревнуются по специальностям "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение", во второй - по специальностям "Камерный ансамбль", "Хоровое дирижирование" и "Оперно-симфоническое дирижирование", в третий - "Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты", "Орган" и "Арфа". В четвертый, заключительный год цикла, конкурс проходит по специальностям "Народные инструменты" и "Дирижирование оркестром народных инструментов".

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