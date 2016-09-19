Звезда фильма "Звуки музыки" Чармиан Карр скончалась в возрасте 73 лет

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Американская актриса Чармиан Карр скончалась в Лос-Анджелесе на 74-м году жизни. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.
Известность актрисе принесла роль Лисель, дочери капитана фон Траппа, в знаменитом фильме "Звуки музыки" (1965).