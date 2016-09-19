Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мюзикл "Ла-ла-лэнд" стал победителем кинофестиваля в Торонто

Культура
19 сентября, 7:21 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Как отмечают критики, после победы на кинофестивале в Торонто фильм имеет очень высокие шансы в будущем побороться и за премию "Оскар"
Материал из 1 страницы
© Photo by Evan Agostini/Invision/AP

ОТТАВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Лента американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-ла-лэнд" (La La Land) получила гран-при - приз зрительских симпатий - на 41-м Международном кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). 

"Ла-ла-лэнд" - комедийная картина об истории жанра американского мюзикла, которая рассказывает "в необычной манере" о "золотом веке мюзикла". Главные роли в ней исполнили Эмма Стоун и Райан Гослинг. Как отмечают критики, после победы на кинофестивале в Торонто фильм имеет очень высокие шансы в будущем побороться и за премию "Оскар".

Всего на киносмотре в Торонто, который стартовал 8 сентября, были показаны почти 400 фильмов из 83 стран мира. В этом году зрители смогли посмотреть 296 полнометражных игровых фильмов и 101 - короткометражный.

Главной российской кинолентой смотра стал фильм "Дуэлянт" режиссера Алексея Мизгирева. Действие этой приключенческой картины с элементами триллера, мистики и драмы происходит в 1860 году. Он рассказывает об обычае того времени по защите чести, венцом которого была дуэль. Он повествует об истории отставного офицера Яковлева, который после возвращения в Петербург становится быстро известен как хладнокровный дуэлянт.

Кроме того, Россию в Торонто представлены картинами Ивана Твердовского "Зоология", "Родные" Виталия Манского и "Следующий" Елены Бродач.

По традиции, в Торонто главный приз кинофестиваля достанется кинокартине, которая побеждает по итогам голосования зрителей. В прошлом году приз зрительских симпатий получила кинодрама режиссера Ленни Абрахамсона "Комната".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Сoбянин открыл новую сцену Театра Табакова на Малой Сухаревской площади
6
В Центре Помпиду открылась выставка русского искусства "Коллекция! Уникальный дар музею"
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
2
Пять человек задержаны полицией Нью-Йорка в связи со взрывом
3
Социал-демократы побеждают на выборах в Берлине, АдГ войдет в 10-й земельный парламент
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
6
Сериал "Игра престолов" завоевал главную награду телепремии "Эмми"
7
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
Темы дня
Реклама