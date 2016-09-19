Мюзикл "Ла-ла-лэнд" стал победителем кинофестиваля в Торонто

ОТТАВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Лента американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-ла-лэнд" (La La Land) получила гран-при - приз зрительских симпатий - на 41-м Международном кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF).

"Ла-ла-лэнд" - комедийная картина об истории жанра американского мюзикла, которая рассказывает "в необычной манере" о "золотом веке мюзикла". Главные роли в ней исполнили Эмма Стоун и Райан Гослинг. Как отмечают критики, после победы на кинофестивале в Торонто фильм имеет очень высокие шансы в будущем побороться и за премию "Оскар".

Всего на киносмотре в Торонто, который стартовал 8 сентября, были показаны почти 400 фильмов из 83 стран мира. В этом году зрители смогли посмотреть 296 полнометражных игровых фильмов и 101 - короткометражный.

Главной российской кинолентой смотра стал фильм "Дуэлянт" режиссера Алексея Мизгирева. Действие этой приключенческой картины с элементами триллера, мистики и драмы происходит в 1860 году. Он рассказывает об обычае того времени по защите чести, венцом которого была дуэль. Он повествует об истории отставного офицера Яковлева, который после возвращения в Петербург становится быстро известен как хладнокровный дуэлянт.

Кроме того, Россию в Торонто представлены картинами Ивана Твердовского "Зоология", "Родные" Виталия Манского и "Следующий" Елены Бродач.

По традиции, в Торонто главный приз кинофестиваля достанется кинокартине, которая побеждает по итогам голосования зрителей. В прошлом году приз зрительских симпатий получила кинодрама режиссера Ленни Абрахамсона "Комната".