Конкурс "Евровидение-2016" принес немалую прибыль

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СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Организаторы музыкального конкурса "Евровидение-2016" в шведской столице подвели его окончательные итоги. По их мнению, мероприятие удалось во всех отношениях.
Во всем мире за ходом конкурса по телевизору наблюдали свыше 200 млн человек, а посмотреть его "вживую" в Стокгольм приехали 38 тыс. поклонников музыки. При этом 8 из 10 гостей дали Стокгольму, как городу-хозяину, наивысшую оценку, а 70% столичных жителей выразили удовлетворение тем, что именно их город стал местом проведения финала популярного международного конкурса.
Организаторы отмечают также и экономический успех: количество потраченных гостями конкурса денег - в виде расходов на проживание, еду, развлечения и покупки в магазинах - составило 263 млн крон (около $31 млн). Из мероприятий последних лет сравниться с этим может разве что чемпионат мира по хоккею 2012 г., проходивший на той же спортивной арене, что и "Евровидение-2016", - на арене "Глобен".
"У меня были исключительно большие ожидания, и я могу сказать, что они оправдались", - заявила телеканалу СВТ мэр Стокгольма Карин Ваннгорд.
Также она отмечает, что Стокгольм показал себя с самой лучшей стороны, чему в немалой степени способствовала хорошая погода. По ее словам, 80% журналистов выразили желание в ближайшие два года вернуться в шведскую столицу в качестве туристов, что является чрезвычайно высокой оценкой.
Что касается непосредственного организатора конкурса - общественного телеканала СВТ, - то он был удостоен приза "Золотая роза" за лучшую развлекательную программу. На прошлой неделе эта награда была вручена в Берлине на торжественной церемонии исполнительному продюсеру конкурса Мартину Эстердалю и ведущему Монсу Зельмерлеву.