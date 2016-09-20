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Shake your bon-bon: выбери лучшие хиты Рики Мартина

Культура
20 сентября, 10:45 UTC+3
Известный певец выступит 20 сентября с концертом в Москве
Материал из 1 страницы
© AP/Chris Pizzello

20 сентября в московском "ВТБ Ледовом дворце" состоится концерт известного пуэрто-риканского певца Рики Мартина. Мероприятие пройдет в рамках мирового тура артиста, который получил название One World Tour. Это десятые по счету гастроли певца. Как сообщили организаторы, Мартин собирается исполнить не только любимые всеми хиты, но и новые песни с альбома 2015 года A Quien Quiera Escuchar.

На счету певца более 70 млн проданных альбомов, 95 "платиновых" песен, шесть альбомов, ставших первыми в рейтинге Billboard.

ТАСС решил вспомнить самые лучшие композиции Рики Мартина и составить свой рейтинг его видеоклипов.

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