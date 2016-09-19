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Первое исследование российского арт-рынка с 1991 года представлено в Москве

Культура
19 сентября, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Данные собирались по статистике продаж аукционных домов и галерей - участвовать в опросе согласилось 40% российских галеристов
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Автопортрет Георгия Гурьянова

Автопортрет Георгия Гурьянова

© Sotheby’s

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Георгий Гурьянов и Eвгений Антуфьев возглавили рейтинги топ-15 признанных художников и топ-15 молодых художников соответственно на основании статистики продаж их произведений в 2014-2016 годах. Такие данные приводятся в аналитическом обзоре рынка современного российского искусства InArt, представленного в понедельник в Москве и ставшего первым исследованием отечественного арт-рынка с 1991 года.

"Есть галереи, аукционы, онлайн-платформы, но тем не менее существует нехватка аналитических инструментов, базы данных с информацией, аналитики и ее результатов, и в будущем - прогнозов. Это то, что поможет людям принимать решение о покупке, не пользуясь услугами консультантов", - сказала ТАСС инициатор проекта, галерист Ксения Подойницына.

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Данные собирались по статистике продаж аукционных домов и галерей - участвовать в опросе согласилось 40% российских галеристов. Собеседница агентства объяснила, что в обзор не вошли российские художники, карьера которых успешно складывается и в международном масштабе - в частности, Ильи Кабакова и Эрика Булатова.

"За современное актуальное искусство приняты работы художников, чья карьера сложилась или достигла своего пика после 1991 года, когда в России началось формирование открытого арт-рынка", - поясняется в методологии обзора. В тройку рейтинга топ-15 признанных художников по объему продаж за последние два года вошли Георгий Гурьянов (€821 тыс.), Тимур Новиков (около €400 тыс.) и Леонид Пурыгин (€320 тыс.).

Самым популярными у коллекционеров молодыми художниками стали Евгений Антуфьев (€35 тыс.), Тимофей Радя (€29,4 тыс.) и Егор Кошелев (€25,8 тыс.). Согласно полученным от аукционных домов и галерей данным, наиболее популярным жанром у покупателей является живопись - ей отдает предпочтение почти половина покупателей, а ценовой диапазон составляет от €1 до €5 тыс. (около 38%).

Ориентиры для участников арт-рынка

"Это очень важная инициатива, потому что появляются правила игры и некие ориентиры для всех участников рынка, в том числе и для молодых покупателей, которые часто дезориентированы и не понимают, почему цена сформирована именно таким образом", - сказала ТАСС гендиректор "Sotheby's Россия" Ирина Степанова.

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По ее словам, для работы аукционного дома подготовленный анализ может быть полезен тем, что укажет на перспективных художников, которые могут впоследствии попасть на торги. "Нам интересно услышать мнение и результаты продаж галеристов и внутренних аукционов - может быть, мы кого-то важного, интересного и перспективного пропускаем", - пояснила она.

Сайт проекта запустят в ноябре текущего года, также его инициаторы готовят рейтинг российских современных художников, который будет представлен в феврале 2017-го. Следующий обзор планируется подготовить к апрелю. "Сейчас чувствуется, что будет некий подъем рынка, это связано с даром коллекции российских художников Центру Помпиду. Кроме того, фонд Потанина стал новым действующим лицом, глянцевые журналы запускают разделы по искусству и приглашают колумнистами коллекционеров и галеристов, онлайн-платформы развиваются и аукционы, происходит много всего, что говорит о позитивном движении", - заключила Подойницына.

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