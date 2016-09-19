Первое исследование российского арт-рынка с 1991 года представлено в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Георгий Гурьянов и Eвгений Антуфьев возглавили рейтинги топ-15 признанных художников и топ-15 молодых художников соответственно на основании статистики продаж их произведений в 2014-2016 годах. Такие данные приводятся в аналитическом обзоре рынка современного российского искусства InArt, представленного в понедельник в Москве и ставшего первым исследованием отечественного арт-рынка с 1991 года.

"Есть галереи, аукционы, онлайн-платформы, но тем не менее существует нехватка аналитических инструментов, базы данных с информацией, аналитики и ее результатов, и в будущем - прогнозов. Это то, что поможет людям принимать решение о покупке, не пользуясь услугами консультантов", - сказала ТАСС инициатор проекта, галерист Ксения Подойницына.

Данные собирались по статистике продаж аукционных домов и галерей - участвовать в опросе согласилось 40% российских галеристов. Собеседница агентства объяснила, что в обзор не вошли российские художники, карьера которых успешно складывается и в международном масштабе - в частности, Ильи Кабакова и Эрика Булатова.

"За современное актуальное искусство приняты работы художников, чья карьера сложилась или достигла своего пика после 1991 года, когда в России началось формирование открытого арт-рынка", - поясняется в методологии обзора. В тройку рейтинга топ-15 признанных художников по объему продаж за последние два года вошли Георгий Гурьянов (€821 тыс.), Тимур Новиков (около €400 тыс.) и Леонид Пурыгин (€320 тыс.).

Самым популярными у коллекционеров молодыми художниками стали Евгений Антуфьев (€35 тыс.), Тимофей Радя (€29,4 тыс.) и Егор Кошелев (€25,8 тыс.). Согласно полученным от аукционных домов и галерей данным, наиболее популярным жанром у покупателей является живопись - ей отдает предпочтение почти половина покупателей, а ценовой диапазон составляет от €1 до €5 тыс. (около 38%).

Ориентиры для участников арт-рынка

"Это очень важная инициатива, потому что появляются правила игры и некие ориентиры для всех участников рынка, в том числе и для молодых покупателей, которые часто дезориентированы и не понимают, почему цена сформирована именно таким образом", - сказала ТАСС гендиректор "Sotheby's Россия" Ирина Степанова.

По ее словам, для работы аукционного дома подготовленный анализ может быть полезен тем, что укажет на перспективных художников, которые могут впоследствии попасть на торги. "Нам интересно услышать мнение и результаты продаж галеристов и внутренних аукционов - может быть, мы кого-то важного, интересного и перспективного пропускаем", - пояснила она.

Сайт проекта запустят в ноябре текущего года, также его инициаторы готовят рейтинг российских современных художников, который будет представлен в феврале 2017-го. Следующий обзор планируется подготовить к апрелю. "Сейчас чувствуется, что будет некий подъем рынка, это связано с даром коллекции российских художников Центру Помпиду. Кроме того, фонд Потанина стал новым действующим лицом, глянцевые журналы запускают разделы по искусству и приглашают колумнистами коллекционеров и галеристов, онлайн-платформы развиваются и аукционы, происходит много всего, что говорит о позитивном движении", - заключила Подойницына.