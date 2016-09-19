Российский фильм "Викинг" выйдет в прокат в двух версиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Историческая драма "Викинг" режиссера Андрея Кравчука, созданная по мотивам "Повести временных лет", выйдет в российский прокат в двух версиях с разными возрастными ограничениями. Об этом в понедельник на форуме "Кино Экспо" в Санкт-Петербурге сообщил продюсер ленты Анатолий Максимов.

"У нас рейтинг 18+, но будет версия и 12+. Мы так делаем впервые, и так как фильм делается совместно с Первым каналом, мы надеемся объяснить зрителям, что и семейная аудитория может этот фильм посмотреть, и те, кто любит пожестче тоже", - сказал Максимов. В российский прокат картина выйдет 29 декабря.

Над фильмом "Викинг" компания "Дирекция кино" и режиссер Андрей Кравчук работали в течение семи лет. Для съемок картины были построены масштабные декорации, сшито 1,5 тысячи костюмов.

Главные роли в ленте, сценарий которой основан на "Повести временных лет", сыграли Данила Козловский, Александра Бортич, Светлана Ходченкова, Кирилл Плетнев и Максим Суханов.