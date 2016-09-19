Путин назначил Александра Кузнецова постпредом РФ в ЮНЕСКО

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил Элеонору Митрофанову от обязанностей постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и назначил на эту должность Александра Кузнецова, ранее возглавлявшего историко-архивный департамент МИД РФ. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Кузнецова Александра Игоревича постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Французская Республика", - говорится в тексте указа. Другим указом президент освободил от этой должности Элеонору Митрофанову, которая являлась постпредом РФ в ЮНЕСКО с 2009 года.
Александр Кузнецов ранее занимал должность директора историко-архивного департамента МИД РФ, который он возглавлял с 2012 года. Он также был заместителем постпреда РФ при ЮНЕСКО в Париже в период с 1995 по 2000 год.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) была создана 16 ноября 1945 года. Ее штаб-квартира располагается в Париже.