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Путин назначил Александра Кузнецова постпредом РФ в ЮНЕСКО

Культура
19 сентября, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Кузнецов сменил на этом посту Элеонору Митрофанову
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Александр Кузнецов

Александр Кузнецов

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил Элеонору Митрофанову от обязанностей постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и назначил на эту должность Александра Кузнецова, ранее возглавлявшего историко-архивный департамент МИД РФ. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Кузнецова Александра Игоревича постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Французская Республика", - говорится в тексте указа. Другим указом президент освободил от этой должности Элеонору Митрофанову, которая являлась постпредом РФ в ЮНЕСКО с 2009 года.

Александр Кузнецов ранее занимал должность директора историко-архивного департамента МИД РФ, который он возглавлял с 2012 года. Он также был заместителем постпреда РФ при ЮНЕСКО в Париже в период с 1995 по 2000 год.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) была создана 16 ноября 1945 года. Ее штаб-квартира располагается в Париже.

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