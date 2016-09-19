Пьесы МакДонаха покажет в Москве пермский театр "У Моста"

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Пермский театр "У Моста" под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Федотова прибыл на гастроли в Москву. Выступления труппы пройдут с 21 по 25 сентября на сцене ГИТИС-театра, где будут показаны только пьесы известного ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Всего в афише значится пять спектаклей , сообщили ТАСС устроители тура.

Пермский театр представит столичным зрителям "Калеку из Инишмана", "Сиротливый Запад", "Лейтенанта из Инишмора", "Череп Коннемары", перечислили организаторы тура. Откроются гастроли российской премьерой спектакля "Палачи", созданного по самой новой пьесе МакДонаха, которая стала восьмой по счету в его творческой карьере.

"Палачи" были написаны драматургом после семилетнего перерыва. Первый показ пьесы состоялся в 2015 году на сцене лондонского театра "Роял Корт". Эксклюзивное право на постановку "Палачей" в России получил театр "У Моста". Этот коллектив первым открыл МакДонаха российским театралам, в настоящее время пермская труппа является единственным театром в нашей стране, в репертуаре которой значатся все восемь пьес знаменитого ирландского автора, обладающего непостижимой способностью сочетать в своих произведениях черный юмор с глубокой духовностью и человеколюбием.

Неслучайно именно в Перми в 2014 году прошел первый фестиваль МакДонаха. Второй фестиваль состоится в октябре 2016 года. Московские гастроли Театра "У Моста" станут своеобразным прологом предстоящего смотра, в программе которого спектакли по произведениям талантливого ирландца покажут сценические коллективы из РФ, Чехии, Польши, Шотландии, Ирана, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии. Также пройдут семинары, мастер-классы, кинопоказы, будет развернута тематическая фотовыставка.

Феномен МакДонаха

Мартин МакДонах - первый драматург со времен Шекспира, четыре пьесы которого одновременно шли на подмостках Лондонского Королевского Национального театра. Сейчас МакДонаха ставят по всему миру, и загадка его творчества до сих пор не разрешена.

Он начал писать в возрасте 25 лет. Впервые прославился в 1997 году, когда на Бродвее поставили его пьесу "Красавица из Линэна". С тех пор им написано еще семь пьес и снято три фильма. Короткометражный "Шестизарядник" получил "Оскара". А полнометражные ленты "Залечь на дно в Брюгге" и "Семь психопатов" считаются культовыми.

Театр "У Моста"

Пермский театр "У Моста" - трижды номинант и лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска", участник 151 международного фестиваля, обладатель 35 Гран-при зарубежных фестивалей. По рейтингу журнала Forbes входит в десятку лучших театров России.