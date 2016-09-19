Люк Бессон пообещал представить в Москве свой новый фильм летом 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Французский режиссер Люк Бессон в июле 2017 года планирует посетить Москву, чтобы представить свой новый фильм "Валериан и город тысячи планет", над которым он сейчас работает. Об этом в понедельник на форуме "Кино Экспо" в Санкт-Петербурге сообщила PR-директор компании "Наше кино", занимающейся прокатом ленты, Наталья Москальонова.

"Люк Бессон, конечно, приедет в Москву представить этот фильм. Мы уже получили от него подтверждение", - сказала Москальонова.

Комедийно-фантастическая лента "Валериан и город тысячи планет", основанная на комиксе Пьера Кристин и Жан-Клода Мезьера, рассказывает о суперагентах Валериане и Лорелин, которые становятся участниками межгалактического конфликта. Главные роли в картине исполняют Дейн Дехаан и Кара Делевинь.

Также в ленте появятся певица Рианна и актеры Итан Хоук, Клайв Оуэн и Рутгер Хауэр. Этот фильм - самый дорогостоящий проект французского режиссера. Производственный бюджет ленты оценивается в $180 млн.

Мировая премьера картины запланирована на 21 июля 2017 года, в российский прокат "Валериан и город тысячи планет" выйдет 20 июля 2017 года.