Картина Андрея Кончаловского "Рай" выдвинута от России на "Оскар"

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Картина Андрея Кончаловского "Рай" выдвинута от России на американскую премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Такое решение принял российский Оскаровский комитет во главе с режиссером Владимиром Меньшовым, сообщил ТАСС представитель комитета.

Премьера картины состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский получил "Серебряного льва" за режиссуру.

Режиссер фильма выразил благодарность российскому Оскаровскому комитету за такое решение.

"Ну что же, я не знаю, спасибо коллегам, - сказал Кончаловский ТАСС. - Это как-то все мимо меня проходило. Ну что же, хорошо, надо соглашаться".

В фильме "Рай" (Россия, Германия) переплетаются три судьбы - русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС.

Главные роли исполняют супруга Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт и другие.