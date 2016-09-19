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Картина Андрея Кончаловского "Рай" выдвинута от России на "Оскар"

Культура
19 сентября, 19:08 дата обновления: 19 сентября, 19:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова
Премьера картины состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский получил "Серебряного льва" за режиссуру
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Андрей Кончаловский на Веницианском кинофестивале

Андрей Кончаловский на Веницианском кинофестивале

© EPA/M.ANGELES SALVADOR

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Картина Андрея Кончаловского "Рай" выдвинута от России на американскую премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Такое решение принял российский Оскаровский комитет во главе с режиссером Владимиром Меньшовым, сообщил ТАСС представитель комитета.

Премьера картины состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский получил "Серебряного льва" за режиссуру.

Режиссер фильма выразил благодарность российскому Оскаровскому комитету за такое решение.

"Ну что же, я не знаю, спасибо коллегам, - сказал Кончаловский ТАСС. - Это как-то все мимо меня проходило. Ну что же, хорошо, надо соглашаться".

В фильме "Рай" (Россия, Германия) переплетаются три судьбы - русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС.

Главные роли исполняют супруга Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт и другие.

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