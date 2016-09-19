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Церемонию вручения "Эмми" смотрело рекордно низкое число телезрителей

Культура
19 сентября, 23:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
По подсчетам агентства Nielsen, телеаудитория церемонии вручения премии составила 11,3 млн человек
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© EPA/MIKE NELSON

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Церемонию вручения премий "Эмми" (Emmy Awards) за лучшие телевизионные работы смотрели в минувшее воскресенье 11,3 млн человек - меньше, чем когда либо прежде. Об этом сообщило информационное агентство AP со ссылкой на оценки, полученные социологической маркетинговой компанией Nielsen.

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Актеры сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс, Эмилия Кларк, Софи Тернер и Кит Харингтон
© Jordan Strauss/Invision/AP

Сериал "Игра престолов" завоевал главную награду телепремии "Эмми"

Согласно этим данным, у церемонии награждения была самая маленькая телеаудитория с момента начала составления таких оценок, сообщило агентство. В прошлом году телеаудитория насчитывала 11,9 млн зрителей.

68-я церемония вручения наград прошла в воскресенье в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Второй год подряд в категории "Лучший драматический сериал" главная награда (Primetime Emmy Award) досталась сериалу "Игра престолов" (Game of Thrones), а лучшим комедийным сериалом, также второй год подряд, признан "Вице-президент" (Veep).

В номинации "Лучший мини-сериал" приз достался передаче "Американская история преступлений" (The People V. O. J. Simpson: American Crime Story), а лучшим телефильмом признан эпизод британского сериала "Шерлок" (Sherlock) под названием "Безобразная невеста" (The Abominable Bride).

Учрежденная в январе 1949 года премия "Эмми" рассматривается как аналог "Оскара" в области телевизионного искусства. Победителям вручается статуэтка крылатой женщины, олицетворяющей музу искусства, в протянутых руках которой находится атом, символизирующий научно-техническую сторону телевидения.

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