Спектакль "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса покажут в Афинах

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Российско-греческий спектакль "Царь Эдип" в постановке художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса покажут в Афинах. Трагедию Софокла сыграют дважды - 21 и 22 сентября - в 5-тысячном амфитеатре Одеон Герода Аттика, расположенном на южном склоне Акрополя. Сегодня группа вахтанговцев, занятых в спектакле, во главе с режиссером вылетела в греческую столицу, сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Он напомнил, что спектакль создавался как общий проект Вахтанговского театра и Национального театра Греции в рамках перекрестного Года России и Греции, коим объявлен 2016 год. Инициатива поставить "Царя Эдипа" принадлежит Туминасу, который привлек к воплощению этого замысла своих постоянных соавторов - сценографа Адомаса Яцовскиса и композитора Фаустуса Латенаса.

Изначально было решено, что в спектакле будут заняты вахтанговцы и их греческие коллеги. Причем играть они будут на своих языках: русские - на русском, греки - на греческом. В итоге в двуязычном спектакле задействованы 11 артистов Вахтанговского театра, в числе которых исполнитель заглавной роли молодой актер Виктор Добронравов, а также Людмила Максакова, Евгений Князев, Эльдар Трамов, Евгений Косырев, Артур Иванов, Екатерина Симонова, Максим Севриновский и другие. В качестве традиционного для древнегреческой драмы хора выступают 12 артистов Национального театра Греции.

Мировая премьера "Царя Эдипа" с огромным успехом прошла 29 и 30 июля в древнейшем действующем амфитеатре Греции - Эпидавре. "Это было невероятное зрелище, - поделился своими впечатлениями директор Вахтанговского театра. - Более десяти тысяч зрителей пришли на премьеру "Царя Эдипа". Среди почетных гостей - президент Греции Прокопис Павлопулос. Когда спектакль завершился, финальная овация продолжалась более десяти минут".

По словам Крока, московская премьера "Царя Эдипа" состоится 13 ноября, когда Театр Вахтангова будет отмечать свой 95-летний юбилей. Кроме того, этот спектакль в качестве удачного международного проекта приглашен на Международный культурный форум, который в декабре состоится в Санкт-Петербурге.