Доминиканцы выступили против присуждения премии Варгасу Льосе

ГАВАНА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Представители доминиканской общественности организовали во вторник в столице несколько протестных акций перед открытием 19-й Международной книжной ярмарки, на которой известный перуанский писатель Марио Варгас Льоса должен получить международную премию имени Педро Энрикеса Уреньи.

Об этом из Санто-Доминго сообщило агентство Пренса Латина. Эта награда, учрежденная в 2013 году для признания заслуг писательского труда, носит имя доминиканского педагога и журналиста второй половины XIX - первой половины XX века.

Премия Варгасу Льосе присуждена решением жюри доминиканских литераторов. Тем не менее, многие деятели культуры выступили против вручения премии Нобелевскому лауреату за его критику принятого в стране закона о предоставлении доминиканского гражданства представителям других наций. Тем временем, власти республики развернули внушительные полицейские силы вокруг здания национального театра им. Эдуардо Брито, где проходит церемония открытия ярмарки "Санто-Доминго-2016".

В форуме, который пройдет с 19 сентября по 2 октября, принимают участие свыше 200 представителей 18 стран, включая США, Италию, Испанию, Кубу, Аргентину, Перу, Мексику, Израиль, Пуэрто-Рико, Уругвай. Программа культурного мероприятия также предусматривает организацию специальных коллоквиумов и лекций доминиканских и зарубежных писателей, рекламные кампании по популяризации произведений доминиканских писателей в общественном транспорте, музеях, на главных площадях и в крупных торговых центрах.