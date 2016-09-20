В Мадриде впервые стартовала Неделя российского кино

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МАДРИД, 20 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Неделя российского кино впервые стартовала в испанской столице.
Киносмотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рамках года российского кино и перекрестного года туризма Испания-Россия.
С 20 по 22 сентября показы будут проходить по вечерам в одном из самых известных кинотеатров Мадрида - "Сине капитоль", расположенном на главной мадридской улице Гран Виа. Все ленты будут сопровождаться испанскими субтитрами.
В рамках программы Недели российского кино будет представлено шесть картин, которые сняты в разных жанрах. О событиях Великой Отечественной войны рассказывает эпическая военная драма "Битва за Севастополь" (2015) Сергея Мокрицкого. Фильм "Легенда № 17" (2013) режиссера Николая Лебедева переносит в мир спорта с его нелегкой борьбой за победу и лидерство. С современными реалиями зрителей знакомят ленты "Зеленая карета" (2015) Олега Асадулина и "Класс коррекции" (2014) Ивана Твердовского.
Также зрители увидят комедии "Про Любовь" (2015) Анны Меликян и "Без границ" (2015) Карена Оганесяна, Резо Гигинеишвили и Романа Прыгунова.
Организаторами мероприятия являются компании "Фест-фильм" (Россия) и RRM Media Group - Marbella International Russian Film Festival (Испания), посольство РФ в Испании и Российский центр науки и культуры в Мадриде.