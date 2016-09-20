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Предпремьерные показы выдвинутого на "Оскар" фильма "Рай" Кончаловского пройдут в Москве

Культура
20 сентября, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
На Венецианском кинофестивале Кончаловский получил за эту ленту "Серебряного льва" как лучший режиссер
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предпремьерные показы фильма Андрея Кончаловского "Рай", выдвинутого от России на американскую премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм", пройдут в Москве с 22 по 28 сентября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе телеканала "Россия 1", при поддержке которого снята картина.

"С 22 по 28 сентября Продюсерский центр Андрея Кончаловского и "Россия 1" проводят неделю предпремьерных показов фильма "Рай" в кинотеатре "Пионер", она предварит большой всероссийский прокат картины", - отметили в пресс- службе телеканала.

На недавнем Венецианском кинофестивале Кончаловский получил за эту ленту "Серебряного льва" как лучший режиссер.

В фильме "Рай" (Россия, Германия) переплетаются три судьбы - русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС.

Главные роли исполняют супруга Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт и другие.

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