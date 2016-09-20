Николас Кейдж представил в Москве фильм "Крейсер" и признался в любви к Достоевскому

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Актер Николас Кейдж впервые приехал в Россию, чтобы представить фильм "Крейсер", где сыграл главную роль. На пресс-конференции в Москве во вторник он рассказал о съемках в картине, повествующей об одной из самых трагических страниц в истории США, а также о своем актерском "шаманизме" и любви к роману "Братья Карамазовы" Федора Достоевского.

Режиссером картины "Крейсер", сюжет которой основан на реальных событиях, выступил Марио Ван Пиблз. Действие картины происходит летом 1945 года, когда крейсер ВМС США был торпедирован японцами и пошел ко дну. Помимо Кейджа, в ленте сыграли Том Сайзмор, Томас Джейн и Мэтт Лантер. В российский прокат фильм выйдет 22 сентября.

"Шаманизм" Николаса Кейджа

"(Нужно было) открыть свое воображение, чтобы понять, что происходило с моряками судна. Чтобы не играть, а встретиться в воображении с ними, понять, как они выживали. Вот это и есть мой метод, который называют шаманизмом. Для меня это было очень личное - рассказать об одном из самых трагических событий в истории моей страны", - рассказал Кейдж.

По его словам, капитан, роль которого он исполнил, это трагический герой. "И он делает все возможное, чтобы спасти моряков, чтобы выжить. Все актеры выложились максимально, чтобы персонажи в фильме были настоящими", - добавил актер.

Кейдж отметил, что восхищается тем, что его герой относится к морякам, как к своим сыновьям. "Он пропускал их вперед, пытаясь всех спасти, рискуя жизнью", - пояснил он.

Актер добавил, что ему очень понравилось во время съемок фильма находиться в океане. "Я не могу сказать, что были какие-то особенно трудные съемочные дни, съемки на воде были прекрасны. Однажды ночью я услышал всплеск и увидел какого-то волшебного дельфина. Я бы хотел еще сниматься в океане", - сказал Кейдж.

Фильм о любви

По мнению Армена Манасаряна - главы компании "Парадиз", которая занимается прокатом фильма "Крейсер" в России, лента должна собрать хорошую кассу. "Эта картина не возвеличивает какую-то конкретную армию. Это фильм, скорее, о человеке", - добавил Манасарян.

Продюсер картины Ричард Рионда Дель Кастро отметил, что "Крейсер" рассказывает не только о войне и мужестве моряков, но и о любви. "Моряки были юными, многие из них были влюблены, собирались пожениться. Этот фильм о любви. Надеюсь, он понравится и женщинам", - рассказал он.

О Достоевском и "Левиафане"

Кейдж отметил, что впервые посетил Россию. "Я уважаю вашу историю, литературу, я был зачарован вашим балетом. Я люблю Достоевского, особенно "Братьев Карамазовых", и особенно Дмитрия Карамазова. Я всегда соотносил себя с ним, сопереживал. Правда, я понимаю, что лучше читать Достоевского в подлиннике", - поделился актер.

Он добавил, что ему понравился фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева, который боролся за "Оскар" в 2015 году в номинации "Лучший зарубежный фильм". "Он ("Левиафан" - прим. ТАСС) трагичный. Мне понравился фильм Германа "Трудно быть богом", это гениальный фильм. Я до сих пор под впечатлением от фильма "Солярис" (Андрея Тарковского - прим. ТАСС), - отметил Кейдж.

Актер сообщил, что после пресс-конференции собирается посетить одну из московских достопримечательностей - храм Василия Блаженного.