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"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар"

Культура
20 сентября, 19:15 UTC+3
Лента российского режиссера поборется за попадание в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке"
Материал из 1 страницы
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Кадр из фильма "Рай"
Кадр из фильма "Рай"
Кадр из фильма "Рай"
© labiennale.org
Кадр из фильма "Рай"
Кадр из фильма "Рай"
Кадр из фильма "Рай"
© labiennale.org
Кадр из фильма "Рай"
Кадр из фильма "Рай"
Кадр из фильма "Рай"
© labiennale.org
Андрей Кончаловский на съемках
Андрей Кончаловский на съемках
Андрей Кончаловский на съемках
© labiennale.org
Кадр из фильма "Рай"
Кадр из фильма "Рай"
Кадр из фильма "Рай"
© labiennale.org
Кадр из фильма "Рай"
Кадр из фильма "Рай"
Кадр из фильма "Рай"
© labiennale.org
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Кадр из фильма "Рай"
© labiennale.org
Кадр из фильма "Рай"
© labiennale.org
Кадр из фильма "Рай"
© labiennale.org
Андрей Кончаловский на съемках
© labiennale.org
Кадр из фильма "Рай"
© labiennale.org
Кадр из фильма "Рай"
© labiennale.org

19 сентября картина Андрея Кончаловского "Рай" была выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". О сюжете картины, наградах, которые уже получил "Рай", а также о предыдущих отечественных победителях и номинантах "Оскара" в материале ТАСС.

О чем фильм?

  • Действие ленты происходит во Франции во время Второй мировой войны. Русскую эмигрантку и участницу Сопротивления Ольгу Каменскую задерживает полиция за то, что она пыталась спасти двух еврейских детей. Полицейский-коллаборационист Жюль готов пойти на уступки. Однако Ольга оказывается в лагере, где встречается с офицером СС Хельмутом — поклонником творчества Чехова, вступившим в ряды СС, чтобы создать рай на земле.
  • Игровые сцены в фильме чередуются с видеоинтервью с главными героями, где каждый из них рассказывает о своем детстве и юности, семейной жизни, профессии, обстоятельствах выбора той или иной воюющей стороны.

Кто исполняет главные роли?

  • Главные роли в фильме исполнили жена режиссера Юлия Высоцкая и Кристиан Клаус. Также в съемках принимали участие Виктор Сухоруков и Филипп Дюкен. Картина снята при поддержке телеканала "Россия-1".

Что думают о фильме актеры?

  • Юлия Высоцкая заявила, что многие моменты в картине требовали нервного напряжения. "Это был бесконечный процесс, и, наверное, его продолжительность и стала самым сложным, — заявила она. — Я подозреваю, что люди, которые находились вокруг меня, не очень понимали, что происходит. Тогда я не отдавала себе отчет, но сейчас мне ясно, что все это время со мной было непросто. Но это был единственный способ добиться правдоподобия. Если бы я полностью превратилась в свой персонаж, то сейчас находилась бы, наверное, в сумасшедшем доме. Нет, я была сама собой, но эта история позволила вытащить из глубин души на поверхность что-то очень личное, глубоко запрятанное во мне, и, возможно, я бы предпочла, чтобы это что-то оставалось там, но по-другому этот фильм делать было нельзя".

Полностью интервью Юлии Высоцкой можно прочитать здесь

Какие призы получал фильм?

  • Премьера ленты состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский получил "Серебряного льва" за режиссуру.
  • Всего за последние 10 лет представители России получали призы в Венеции пять раз: Никита Михалков ("Специальный лев", 2007), Алексей Герман — младший ("Серебряный лев" за фильм "Бумажный солдат", 2008), Михаил Кричман (премия "Озелла" за лучшее изобразительное решение в фильме "Овсянки", 2010), Александр Сокуров ("Золотой лев" за фильм "Фауст", 2011), а также сам Кончаловский ("Серебряный лев" за ленту "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", 2014).

Monica Cabras/Youtube

Когда и где "Рай" покажут в России?

  • Согласно регламенту премии, претендовать на номинацию могут проекты, вышедшие в прокат на территории страны, от которой они выдвинуты, с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года.
  • С 22 по 28 сентября в московском кинотеатре "Пионер" состоятся предпремьерные показы фильма.
  • Пока неизвестно, когда лента выйдет в широкий прокат во всех российских кинотеатрах.

Какие отечественные фильмы брали "Оскара"?

  • Первым лауреатом "Оскара" стал документальный фильм Леонида Варламова и Ильи Капалина "Разгром немецких войск под Москвой", получивший премию в 1943 году.
  • Первый "Оскар" за художественный фильм достался знаменитой киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" в 1968 году.
  • Совместный советско-японский проект "Дерсу Узала" был удостоен статуэтки в 1975 году.
  • Третьим фильмом-победителем стала мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1980).
  • В 1995 году победу праздновала лента Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".
  • В 2000 году лауреатом премии стал мультипликационный фильм Александра Петрова "Старик и море".
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