Главы Эрмитажа, Третьяковки и ГМИИ вошли в экспертный совет Московской биеннале 2017 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сформирован экспертный совет VII Московской биеннале современного искусства 2017 года, который займется назначением куратора и отбором проектов параллельной и специальной программ. В частности, в него вошли директора крупнейших музеев России - Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других, а также иностранные эксперты, сообщил во вторник ТАСС председатель Экспертного совета Семен Михайловский.

Состав совета

"Завершено формирование Экспертного совета Московской международной биеннале современного искусства. Мы обратились к сообществу, ко всем, вовлеченным в процесс, с предложением принять участие в обсуждении. Надо сказать, что многие откликнулись. Для нас особенно важно, что руководители Государственного Эрмитажа, Пушкинского музея, Третьяковской галереи приняли предложение войти в состав Экспертного совета", - рассказал Михайловский и подчеркнул, что "не менее ценно" согласие иностранных коллег, уже сотрудничавших с Московской биеннале, работать в составе Экспертного совета.

Так, в Экспертный совет VII Московской биеннале вошли 26 специалистов в области искусства. Среди них директор ГМИИ им А. С. Пушкина Марина Лошак, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, основатель ГЦСИ Михаил Миндлин, теперь занимающий пост директора Центрального музея древнерусского искусства им. Андрея Рублева, гендиректор ВДНХ Екатерина Проничева, глава музейного объединения "Музей Москвы" Алина Сапрыкина, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Кроме того, в состав Совета вошли директор Музея современного искусства в Антверпене (Бельгия) Барт Де Баре, директор Moderna Museet в Стокгольме (Швеция) Даниэль Бирнбаум, директор Института современного искусства в Софии (Болгария) Ярослава Бубнова, директор Музея изящных искусств в Генте (Бельгия) Катрин де Зегер, директор Музея современного искусства Аструпа Фернли в Осло (Норвегия) Гуннар Б. Кваран и др.

По словам Михайловского, дальнейшая задача - выбрать куратора VII Московской биеннале современного искусства.

Реформа биеннале

В июле 2016 года стало известно о реформировании Московской биеннале современного искусства. В мае того же года, пост комиссара покинул один из ее основателей Иосиф Бакштейн, который теперь занимает пост почетного комиссара.

Организаторские функции взял на себя фонд "Биеннале современного искусства", а творческие - экспертный совет во главе с ректором Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, комиссаром Павильона России на Венецианской биеннале Семеном Михайловским.

Первая Московская биеннале современного искусства прошла в 2005 году, со временем ее организационная структура менялась - на первой и на последней, шестой биеннале, основным проектом занимались кураторские группы, самую успешную у зрителей третью курировал Жан-Юбер Мартен, четвертую - Петер Вайбель, пятую - Катрин де Зегер.

Мероприятия биеннале проходили на таких площадках, как Музей им. В. И. Ленина, башня "Федерация", центр дизайна Artplay, "Гараж", "Манеж" и ВДНХ.