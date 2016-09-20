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Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом

Культура
20 сентября, 18:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС
Как сообщил портал TMZ, решение актрисы связано исключительно с тем, как Питт относился к детям
Материал из 1 страницы
Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт

© Richard Shotwell/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Актриса Анджелина Джоли подала документы на развод с актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката актрисы.

"Это решение было принято для благополучия членов семьи. Она не будет комментировать это решение и просит, чтобы семье было предоставлено право на тайну частной жизни в этот период", - сказано в заявлении адвоката.

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Как сообщил интернет-портал TMZ, "поводом для подачи документов стал конфликт из-за детей". "Джоли подала бумаги на развод, ссылаясь на непримиримые противоречия между супругами, - отмечается в публикации. - Она просит оставить за ней право на содержание шести детей и просит судью предоставить Питту право на посещение детей. Она не хочет оставлять за Брэдом Питтом право на фактические содержание детей, а только юридические права".

Как утверждается в публикации, причина развода не в том, что в семейную жизнь вмешался кто-то третий. "Решение Джоли подать на развод продиктовано исключительно тем, как Брэд Питт относился к детям", - говорится в статье.

Актеры прожили вместе десять лет и вступили в брак только 23 августа 2014 года. У Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей. Это их собственные дочь Шайло Нувель, близнецы девочка Вивьенн Маршелин и мальчик Нокс Леон. Помимо них, пара воспитывает усыновленных Пакса Тхиена из Вьетнама, Мэддокса из Камбоджи и Захару из Эфиопии.

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