Кубанский казачий хор споет для гостей инвестфорума в Сочи

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КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Гости международного инвестиционного форума "Сочи-2016" смогут познакомиться с традициями Кубани, а также увидят выступление Кубанского казачьего хора. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Гости и участники форума смогут увидеть наш легендарный Кубанский казачий хор. Свои концертные программы также представят коллективы Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко, в том числе ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница". Кроме этого, программой предусмотрено множество других мероприятий, которые смогут познакомить наших гостей с традициями Кубани", - сказал глава региона.
По его словам, несмотря на то, что организатором форума выступает Росконгресс, власти региона подключаются к решению многих вопросов.
Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий. Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион. В этом году форум пройдет с 29 сентября по 2 октября. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.