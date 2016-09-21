Российские фильмы вызывают наибольший интерес на кинофестивале в КНДР

ПХЕНЬЯН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. 15-й Международный кинофестиваль, стартовавший 18 сентября, продолжается в столице КНДР. По оценке информационного агентства ЦТАК, наибольший интерес у зрителей вызывают художественные и документальные ленты, представленные Россией. Успехом также пользуется продукция киностудий Китая, Индии, Польши и Киргизии.

Показы ярких работ режиссеров из многих стран мира проходят во Дворце молодежи, Доме культуры "Понхва", самых крупных кинотеатрах Пхеньяна. По сравнению с предыдущим кинофестивалем, который прошел два года назад, количество его участников заметно возросло,

Из европейских стран на нем представлены Германия, Италия, Испания, Великобритания, Франция, Люксембург, Словения, Хорватия и ряд других. Среди российских фильмов - "Тихая застава", "Зеленая карета", "Скалолазка и последний из седьмой колыбели", "На пути в Берлин", "Август. Восьмого" и ряд других.

"Радует то, что пхеньянский кинофестиваль открылся демонстрацией именно российской киноленты - основанного на реальных событиях фильма "Тихая застава", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС член союза кинематографистов России, учредитель продюсерской компании "Детектив" Юрий Матюшин, который возглавляет международное жюри. "Надеемся в ближайшей перспективе увидеть фильмы корейских кинематографистов, снятых в сотрудничестве с деятелями киноискусства других стран, в том числе России", - отметил собеседник агентства. Он также добавил, что члены жюри, в состав которого вошли также представители Новой Зеландии, Великобритании и Индии, сделают все возможное для повышения престижа международных кинофестивалей в КНДР.

Кинематографисты КНДР демонстрируют художественную ленту "История моей семьи" и документальный фильм "Процветающий Пхеньян".

Кинофестиваль в Пхеньяне проводится с 1987 года по инициативе прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира. На первых смотрах демонстрировались картины кинематографистов из развивающихся стран. Впоследствии программа стала более разнообразной и насыщенной.