Christie's выставляет на торги личные вещи Рональда Рейгана

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Собрание личных вещей 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004) и его супруги Нэнси (1921-2016) выставляется сегодня на продажу аукционным домом Christie's.

В их числе есть и изданные на английском языке произведения классиков русской литературы - "Евгений Онегин" Пушкина, "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" Достоевского, "Война и мир" Толстого, а также том произведений Гоголя из личной библиотеки Рейгана. Привлекает внимание и рамка для фотографии из русского малахита, увенчанная оправленным в серебро турмалином из России, которая ранее хранилась в личных апартаментах четы Рейганов в Белом доме. Как пояснила представитель аукционного дома, "эта рамка не является официальным подарком от российских представителей, она лишь изготовлена из материалов российского происхождения".

Как сообщили ТАСС в аукционном доме, среди 260 лотов - "несколько вещей, хранившихся в Белом доме в период пребывания Рональда Рейгана на посту президента, а также вещи, хранившиеся в семейной резиденции в Бель-Эйр (штат Калифорния)". "На продажу выставлены несколько официальных подарков, полученных президентом Рейганом, в частности сервиз от премьер-министра Великобритании маргарет Тэтчер, картина от руководителей КНР, - сообщила представитель аукционного дома. - Есть и подарки от известных деятелей культуры, например, настольные часы, подаренные Фрэнком Синатрой".

Вниманию коллекционеров предложены сервизы с уникальной росписью, серебряные кубки - подарок к 25-летию супружеской жизни четы Рейганов, посуда американской, английской, итальянской, французской, мексиканской, китайской и греческой работы, шкатулки с монограммами, серебряные канделябры, фарфоровые статуэтки, изображающие орлов, набор настольных часов фирмы Cartier, фотография президентского Овального кабинета, пейзажи кисти американских художников ХХ века, почтовые конверты с изображениями Рональда Рейгана, выпущенные в 2010-2011 годах. Интерес представляют и редкие сорта вин и коньяков из личных запасов Рональда Рейгана, в частности, Château Lafite-Rothschild 1979 и 1983 года и бутылка редкого коньяка Hennessy Paradis.

Из вещей, принадлежавших "первой леди", на аукцион выставлены сумочки фирм Valentino, Chanel, Gucci и Dior, серебряный браслет с бирюзой работы мастеров из индейского племени навахо, золотое кольцо с "варяжским камнем" - синим кордиеритом и розовым турмалином, украшенные бриллиантами дамские часы фирмы Tiffany и серьги из яшмы с бриллиантами и жемчужинами. Самые дорогие из выставленных на продажу украшений Нэнси Рейган - золотое кольцо с огромным аметистом, окруженным бриллиантами, а также усыпанная бриллиантами брошь в форме стрекозы и массивный браслет 18-каратного золота.

По словам представителя аукционного дома, все средства, вырученные от продажи будут переданы в Президентский фонд Рональда Рейгана.