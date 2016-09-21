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В США скоропостижно умер режиссер фильма "8 миля" Кертис Хэнсон

Культура
21 сентября, 7:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
72-летний режиссер которому стало плохо, успел набрать номер телефона и сразу потерял сознание, прибывшие медики обнаружили Хэнсона дома уже мертвым
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Кертис Хэнсон

Кертис Хэнсон

© EPA/Str

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский режиссер, продюсер и сценарист Кертис Хэнсон, известный по фильмам "Секреты Лос-Анджелеса" (L.A. Confidential, 1997) и "8 миля" (8 Mile, 2002), скончался во вторник в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на 72-м году жизни. Эту информацию подтвердило интернет-ресурсу TMZ Управление городской полиции.

Как уточнил сотрудник правоохранительных органов Тони Им, тревожный звонок поступил около 17:00 по времени Западного побережья США (03:00 мск). Как оказалось, режиссер, которому стало плохо, успел набрать номер телефона и сразу потерял сознание. Бригада скорой помощи обнаружила Хэнсона дома уже мертвым, он скончался от естественных причин.

По данным TMZ, у режиссера произошел сердечный приступ. Ни для кого не секрет, что он был тяжело болен еще во время съемок в 2011 году фильма "Покорители воли" (Chasing Mavericks, 2012), в котором сыграли Джонни Уэстон, Джерард Батлер и Элизабет Шу.

Уроженец города Рино (штат Невада) снял 17 картин, продюсировал 13 и написал сценарий еще для девяти лент. Его самые знаменитые работы - "Рука, качающая колыбель" (The Hand That Rocks the Cradle, 1992), "Дикая река" (The River Wild, 1994), "Вундеркинды" (Wonder Boys, 2000) и "Подальше от тебя" (In Her Shoes, 2005). Хэнсон навлек на себя немало критики, когда вывел на широкий экран самого успешного в мире белого рэпера Эминема в ленте "8 миля". А заветную премию "Оскар" принесла режиссеру теперь уже культовая картина "Секреты Лос-Анджелеса", в которой блистательно сыграли Кевин Спейси, Рассел Кроу и Ким Бейсингер.

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