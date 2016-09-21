Меньшов: только четверть российских фильмов доходит до кинотеатров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Лишь четверть фильмов российского производства доходят до показа в кинотеатрах, сообщил в среду журналистам народный артист РСФСР, лауреат премии "Оскар" Владимир Меньшов.

"Российское кино чувствует себя плохо, скорее умирает, чем живет. Потому что на встречу со зрителем в кинотеатры приходит только от силы четверть фильмов. Но там они очень быстро формально проходят, но тут же их забывают", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС, посвященной открытию первого Уральского открытого фестиваля российского кино.

Меньшов пояснил, что сейчас люди смотрят фильмы не в кинотеатрах, а на других носителях.

"И вот это чувство, которое мы испытывали, наполняя кинотеатры, когда в залах сидели две тысячи, (его) теперь нет. Сейчас в кинотеатрах другая атмосфера - подростки, попкорн. Кино стало намного больше, все ищут уже свою нишу, но российское кино не ищут, ищут американское", - добавил он.

Первый Уральский открытый фестиваль российского кино проходит с 21 по 27 сентября.