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Сбербанк и ГМИИ им. А.С. Пушкина готовят выставочный проект для слабовидящих людей

Культура
21 сентября, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Экспозиция тактильных копий шедевров Боттичелли, Кранаха, Шардена, Пикассо, Гогена, Руссо из коллекции Пушкинского музея откроется в середине ноября и будет приурочена ко Всемирному дню слепых
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сбербанк и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина готовят выставочный проект для слабовидящих людей, которые смогут познакомиться с шестью шедеврами из собрания Пушкинского музея. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала директор музея Марина Лошак.

Кроме того, проект предусматривает возможность "видящим людям почувствовать себя незрячими". "Это дает возможность обществу ощутить себя единым механизмом, где есть органичное сосуществование", - сказала она.

Экспозиция тактильных копий шедевров Боттичелли, Кранаха, Шардена, Пикассо, Гогена, Руссо из коллекции Пушкинского музея откроется в середине ноября и будет приурочена ко Всемирному дню слепых.

По словам директора ГМИИ им. А.С. Пушкина подобная выставка может стать гастролирующей по стране, и совершать обмены. Лошак напомнила, что подобные проекты для людей с ограниченными возможностями по здоровью реализуют крупнейшие мировые музеи, в том числе - мадридский Прадо.

"Мы мечтаем в 2018 году получить выставку Гойи из Прадо, и хотим, чтобы одновременно для слабовидящих тоже была возможность получить свою выставку из Прадо с десятью шедеврами и прийти в музей", - отметила Лошак. По ее словам, реализуемый совместно со Сбербанком проект - "исключительно важный и полезный проект не только для слабовидящих, но и для всех, кто хочет быть зрячим в полном смысле слова".

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