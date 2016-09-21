Российская премьера оперы "Эль Ниньо" Джона Адамса пройдет в Московской филармонии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российская премьера оперы-оратории "Эль Ниньо" американского композитора Джона Адамса состоится в рамках закрытия V Международного фестиваля актуальной музыки "Другое пространство", который в пятый раз пройдет в Московской филармонии с 2 по 6 ноября. Дирижером выступит идейный вдохновитель фестиваля Владимир Юровский, сообщил журналистам в среду генеральный директор филармонии Алексей Шалашов.

В новом концертном сезоне Московская филармония представляет более 200 абонементных циклов, в концертных программах которых задействованы все ведущие коллективы столицы, а также российские и зарубежные солисты и дирижеры с мировым именем.

"Другое пространство"

Шалашов особо отметил фестиваль актуальной музыки "Другое пространство". В рамках фестиваля будут представлены несколько премьер, среди которых российская премьера оперы-оратории "Эль Ниньо" американского композитора Джона Адамса.

Кроме того, в программе мировая премьера произведения для симфонического оркестра "Фантомы" Владимира Николаева, российские премьеры "Симфонии" Лучано Берио и произведения "Группы" для трех оркестров Карлхайнца Штокхаузена.

"Много в нашей афише ответов на запросы, но в тоже время есть и много предложений, которые никто не заказывал. Это принцип нашей репертуарной политики, ведь задача - это чтобы вкус музыкальный у публики становился выше и выше. На это уходят основные силы - в рамках возможного попытаться сдвинуть планку вкуса, и поэтому я заговорил о "Другом пространстве", - сказал Шалашов.

Звезды и юбиляры

По традиции в сезоне 2016/2017 свои персональные абонементы в Концертном зале имени П.И. Чайковского, Концертном зале имени С.В. Рахманинова "Филармонии-2" и Большом зале Московской консерватории представят лучшие симфонические оркестры Москвы. Среди них три юбиляра - свой 65-й сезон проводит Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Государственный академический камерный оркестр России отметит 60-летие, а Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова - 80-летие.

В абонементе "Вершины мастерства. Барокко" состоятся выступления знаменитого Фрайбургского барочного оркестра и ансамбля "Матеус" под руководством Жан-Кристофа Спинози. В декабре в Зале Чайковского в третий раз выступит знаменитый "Бах-ансамбль" под управлением Гельмута Риллинга - в исполнении коллектива и ансамбля солистов прозвучит "Рождественская оратория" для солистов, хора и оркестра И.С. Баха.

В абонементных циклах заняты лучшие российские солисты, среди которых Денис Мацуев, Николай Луганский, Борис Березовский, Элисо Вирсаладзе, Вадим Репин, а также зарубежные звезды - Рудольф Бухбиндер, Мишель Берофф, Люка Дебарг, Питер Донохоу, Жан-Ив Тибоде, Леонидас Кавакос, Юлиан Рахлин, Джошуа Белл, Джованни Соллима и многие другие.

Солисты и опера

Также в проектах филармонии выступят звезды мировой оперной сцены: Юлия Лежнева, Оливия Фермойлен, Маттиас Герне, Дэвид Дикью Ли, Мари-Николь Лемье, Анита Рачвелишвили.

В абонементе "Оперные шедевры" заявлено первое исполнение в России оперы Генделя "Тезей"; появился новый абонемент под названием "Опера!", в рамках которого Владимир Федосеев продирижирует "Фаустом" Гуно, а Владимир Юровский - "Ариадной на Наксосе" Рихарда Штрауса (оба произведения в настоящий момент не представлены в репертуаре столичных оперных театров).

Из дебютных проектов, которые пройдут на новой филармонической сцене Зале имени С.В. Рахманинова "Филармонии-2" - премьера персонального абонемента Большого театра России, в рамках которого солисты, хор и оркестр ГАБТ исполнят оперы "Путешествие в Реймс" Россини и "Орлеанская дева" Чайковского. Дирижировать исполнениями будет главный дирижер и музыкальный руководитель театра Туган Сохиев.