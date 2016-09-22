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Детские экранизации будут показаны на фестивале "Литература и кино - детям" в Гатчине

Культура
22 сентября, 0:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский
В конкурсном показе, наряду с новинками экрана, примет участие 21 работа детских творческих клубов и школ из Ленобласти и Санкт-Петербурга
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Экранизации литературных произведений от юных кинематографистов будут показаны на III Кинофестивале "Литература и кино - детям", который открывается в четверг в Гатчине. В конкурсном показе, наряду с новинками экрана, примет участие 21 работа детских творческих клубов и школ из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

"Нам хочется не только познакомить юных зрителей с новинками российского кино, но и провести два творческих конкурса: работ юных кинематографистов и литературный, где победителей будут определять два взрослых жюри", - пояснила идею фестиваля его генеральный директор Анна Моденова. Будут рассматриваться мультфильмы, игровые картины, а также заставки по литературным произведениям. Работы распределяются по двум возрастным категориям - с 5 до 11 лет и с 12 до 18. На киноминиатюры детей вдохновили произведения Павла Бажова, Бориса Заходера, Агнии Барто, Ирины Токмаковой, Джанни Родари и многих других.

Актер, режиссер и сценарист Игорь Черницкий проведет с юными коллегами мастер-класс "Император маленькой страны". Дети будут пробовать себя как актеры, режиссеры, операторы, переводя на язык кино повесть-сказку Януша Корчака "Король Матиуш Первый". Несколько сцен организаторы собираются показать 24 сентября на закрытии фестиваля.

По словам генерального директора, детский проект зародился в недрах взрослого фестиваля "Литература и кино", много лет проходящего в Гатчине. Теперь программе для детей стало тесно в старых рамках, и вот уже третий год кинопраздник юных зрителей живет самостоятельной жизнью. На нынешнем фестивале будут показаны киноленты "Про Петра и Павла" (режиссер Юрий Попович), "Ура, каникулы!" Максима Демченко, "Самый рыжий лис" Александры Стреляной, "Небесный верблюд" Юрия Фетинга). Вход на все сеансы бесплатный.

В рамках специального показа маленьких зрителей ждет шведский фильм "Суббе" (режиссер Бабак Наджафи). Сеанс организован при содействии Консульства Швеции в Санкт- Петербурге. Подготовлена ретроспективная программа для детей. Со своим фильмом о жизни и творчестве поэта Гавриила Державина на праздник приедет директор Всероссийского музея Александра Пушкина Сергей Некрасов, выступление которого перед детворой анонсировано как "урок литературы".

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