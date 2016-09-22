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Петербургские театры отправились на гастроли во французский Авиньон

Культура
22 сентября, 2:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский
В течение шести дней на двух площадках будут показаны новинки драматической, балетной и кукольной сцены
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный театральный проект "Санкт-Петербург - Авиньон" открывается в четверг в этом французском городе. В течение шести дней здесь на двух площадках будут показаны новинки драматической, балетной и кукольной сцены Петербурга. Модератором проекта выступил ТЮЗ имени Александра Брянцева, начинающий гастрольную серию пушкинским спектаклем "Маленькие трагедии", сообщила ТАСС организатор проекта с российской стороны, директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.

"Мэрия Авиньона выступила активным и заинтересованным участником этого проекта, нам бесплатно предоставлены для гастролей сцены Авиньонской оперы и театра "Собака, которая курит", где пройдут все спектакли и выставки. Судя по тому, что билеты на многие названия, особенно на балет, уже распроданы, театралы с интересом ждут наших выступлений", - сказала Лаврецова.

В программе также примут участие Театр балета имени Леонида Якобсона с балетами "Пахита" и "Шопениана", современный балет в постановке Максима Диденко и Владимира Варнавы "Шинель. Балет". Спектакль "Идиот. Возвращение" покажет французским зрителям театр "Мастерская" под руководством Григория Козлова. А единственный в России Театр марионеток имени Евгения Деммени привезет в Авиньон не только свой старейший, восстановленный в наши дни спектакль "Цирк", но и выставку кукол, которая по праву считается собранием произведений театрального искусства.

Кроме того, фотохудожник и театрал Алексей Синельников приурочил к этому событию открытие выставки "Волшебный Петербург". Также в дни проекта будет организована образовательная программа при участии специалистов театральных академий двух городов.

Светлана Лаврецова напомнила, что для ТЮЗа эта поездка в Авиньон - уже третья, начиная с 1995 года. Ранее здесь с большим успехом были показаны две постановки по гоголевской прозе - "Записки Поприщина" и "Старосветские помещики". На этот раз тюзовцы вновь покажут во Франции русскую классику в постановке одного из самых новаторских петербургских режиссеров нового поколения, лауреата "Золотой маски" Руслана Кудашова.

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