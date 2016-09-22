Первый Международный оперный фестиваль имени Галины Вишневской открывается в Сочи

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Первый Международный оперный фестиваль имени Галины Вишневской открывается сегодня в Сочи. Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля - Центр оперного пения имени Вишневской.

Фестиваль приурочен к знаменательной дате - 25 октября оперной диве исполнилось бы 90 лет. По словам художественного руководителя форума Ольги Ростропович, в Сочи есть все для организации большого оперного праздника: "прекрасные площадки, великолепные природные условия, климат и, главное, заинтересованная просвещенная публика".

По мнению Ростропович, главными участниками первого фестиваля должны стать ученики Вишневской, таким образом, ведущая роль форума отдана солистам и оркестру Центра оперного пения, созданного певицей в 2002 году.

Программа фестиваля

В программу концерта-открытия, который пройдет в концертном зале "Роза Хутор" в Красной поляне, включены арии и сцены из опер, большинство которых входили в репертуар Вишневской.

На следующий день участники фестиваля спустятся с горных вершин в центр теплого Сочи - в Зимнем театре прозвучит "Риголетто" Верди в постановке обладателя "Золотой маски-2016" Ивана Поповски. Премьера оперы состоялась в Центре оперного пения в мае этого года, дирижировать спектаклем в Сочи предстоит художественному руководителю и главному дирижеру оперного театра в Буссето Фабрицио Касси (Италия).

Третий вечер фестиваля посвящен благотворительности: в рамках мероприятия пройдет концерт "Волшебный мир музыки" для детей из санаторно-оздоровительных лагерей Краснодарского края.

Завершится фестиваль одной из любимейших опер певицы - "Иолантой" Чайковского под руководством маэстро Ярослава Ткаленко.

Сам же фестиваль, надеются организаторы, станет не только одним из центральных событий празднований в честь 90-летия великой певицы, но и одним из ярчайших событий нового театрально-концертного сезона, а также "украсит культурную палитру неофициальной летней столицы России, в которой высокое искусство оперы ранее не было представлено".

В дни фестиваля публика также сможет увидеть фотовыставку, посвященную жизни и творчеству оперной певицы. Участники фестиваля прилетят в Сочи из Москвы на аэробусе "Галина Вишневская" компании "Аэрофлот".