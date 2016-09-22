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В Московской консерватории стартуют концерты по абонементу к 50-летию митрополита Илариона

Культура
22 сентября, 2:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС
Всего в абонемент вошли три концерта, включившие как хоровую, так и инструментальную музыку композитора
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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первый концерт абонемента, посвященного 50-летию композитора митрополита Илариона (Алфеева), в четверг пройдет в Большом зале консерватории.

Один из самых известных иерархов Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион, отметил свое 50-летие в июле. Однако музыкальные празднества продлятся весь сезон. Всего в абонемент вошли три концерта, включившие как хоровую, так и инструментальную музыку композитора.

В первый вечер на сцену Большого зала выйдут Национальный филармонический оркестр России, Государственный академический хор "Мастера хорового пения" и Московский синодальный хор, место за дирижерским пультом займет маэстро Владимир Спиваков. В программе - Кончерто гроссо, Фуга на тему BАСН, "Песня о смерти", Stabat mater и "Песнь восхождения".

Второй концерт фестиваля с сочинениями для смешанного и мужского хора состоится 15 ноября. Третий, заключительный - 10 января. Участие в нем примут Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева и хор Академии хорового искусства имени Попова. В один вечер прозвучит музыка Баха в переложении митрополита Илариона и "Рождественская оратория" композитора-юбиляра.

Митрополит Иларион - председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, богослов и историк церкви, автор книг на религиозные темы, член Союза композиторов. За последние 10 лет в России и за рубежом состоялись более 150 концертов его музыки. Среди сочинений композитора - несколько десятков духовной музыки, в том числе "Страсти по Матфею", "Рождественская оратория", Stabat mater, "Божественная литургия". Однако, как говорит о себе сам Иларион, "музыкальное вдохновение приходит, когда не ждешь и уходит так же неожиданно, как пришло".

"Может быть, еще что-нибудь напишу, а может быть, опять будет двадцатилетний перерыв. Святейший Патриарх Кирилл как- то сказал: "Владыка Иларион должен теперь писать только одну симфонию - симфонию внешних церковных связей". Этим я ныне и занимаюсь денно и нощно", - приводят слова митрополита организаторы концерта.

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