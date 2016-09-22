Британский Sky News завоевал телепремию "Эмми" за репортажи об исходе беженцев из Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Престижная телевизионная премия International Emmy Awards в категории "Новости" присуждена репортажам британского телеканала Sky News, посвященным исходу беженцев из Сирии. Об этом объявлено на 37-й по счету церемонии вручения этих наград, присуждаемых Международной академией телевизионных наук и искусств в Нью-Йорке.

"Экстраординарные и печальные события на Ближнем Востоке подняли на новую высоту планку для отважной журналистики, для целеустремленных репортеров, фотографов и съемочных бригад. Мы поздравляем их", - заявил президент Международной академии телевизионных наук и искусств Брюс Пейзнер.

На эту награду выдвигались также серия спецрепортажей российской информационной телевизионной компании RT. За награду в категории "Новости" также боролись катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира" и бразильская телекомпания Globo. Их фильмы повествуют о землетрясении в Непале 2015 года и изучению взаимосвязи между вирусом Зика и микроцефалией.

RT представила на суд около 600 членов Международной академией телевизионных наук и искусств серию "Генеральная Ассамблея ООН: Специальный репортаж". Авторы изложили содержание работы так: "Каждый год мировые лидеры приезжают на Манхэттен для переговоров. Генеральная Ассамблея ООН 2015 была особенной не только потому, что она была 70-й по счету, но и потому, что она прошла на фоне беспрецедентной в наше время напряженности. Что же произошло, когда все мировые лидеры собрались в одной комнате?"

Передачи RT ранее выдвигались на премию International Emmy трижды. В 2010 году был номинирован эфир, посвященный первому визиту президента США Барака Обамы в Россию в июле 2009 года, в 2012 году - освещение акций движения Occupy Wall Street, начавшихся в США в 2011 году. В 2014 году на соискание премии была выдвинута серия репортажей RT, посвященных голодовке заключенных в спецтюрьме на военной базе США в Гуантанамо (Куба).

Премия "Эмми"

"Эмми" - американская премия в области телевидения. Вручается ежегодно в разных областях телеиндустрии. Отдельные церемонии проводятся для программ, транслируемых в прайм-тайм (время наиболее активного просмотра ТВ в течение суток) и в дневное время, спортивных, новостных и документальных передач. Также отдельно вручаются награды в "технических" номинациях, международные и региональные "Эмми".