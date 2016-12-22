Минкультуры поддерживает решение ректора ГИТИСа об объединении двух факультетов

Премьер Турции: виновные в гибели Андрея Карлова будут наказаныМеждународная панорама 22 декабря, 16:28
Инфантино: ЧМ-2018 по футболу в России будет "чистым" в плане допингаСпорт 22 декабря, 16:28
СМИ: футболист Луис Адриано будет получать в "Спартаке" €4 млн за сезонСпорт 22 декабря, 16:23
Мини-завод по переработке нефти планируется построить в "Артеке"Общество 22 декабря, 16:23
Выборы главы Российской федерации стрельбы из лука запланированы на 10 февраляСпорт 22 декабря, 16:16
В Москве скончался внук СталинаОбщество 22 декабря, 16:16
ФАС рассмотрит дело в отношении Apple по сервисному обслуживанию 17 январяЭкономика и бизнес 22 декабря, 16:09
Суд снизил компенсацию "Роснефти" по иску к РБК из-за отсутствия автора в экспертизеЭкономика и бизнес 22 декабря, 16:04
Титов поставил Партии роста задачу пройти в Госдуму на следующих выборахПолитика 22 декабря, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Министерство культуры РФ поддерживает решение ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского, который объявил об объединении продюсерского и театроведческого факультетов вуза. Об этом сказал журналистам первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.
Ранее ТАСС сообщил, что более ста студентов, выпускников, педагогов ГИТИСа попросили в открытом письме разъяснить им ситуацию вокруг объединения продюсерского и театроведческого факультетов вуза. Письмо было адресовано министру культуры РФ Владимиру Мединскому, председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину и ректору ГИТИСа Григорию Заславскому.
"Ректору виднее, как организовать учебный процесс. Заславский замечательный руководитель, он достойно избран, имеет все полномочия и намного лучше студентов разбирается в ситуации и знает, как действовать, - заявил Аристархов. - Мы ему доверяем и поддерживаем принятые им решения".
Ранее Заславский сообщил ТАСС, что на Ученом совете принято решение объединить продюсерский и театроведческий факультеты вуза. По словам ректора, объединение двух факультетов "связано с тем, что почти все российские фестивали курируют театральные критики", поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела.