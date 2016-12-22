Минкультуры поддерживает решение ректора ГИТИСа об объединении двух факультетов

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Министерство культуры РФ поддерживает решение ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского, который объявил об объединении продюсерского и театроведческого факультетов вуза. Об этом сказал журналистам первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

Ранее ТАСС сообщил, что более ста студентов, выпускников, педагогов ГИТИСа попросили в открытом письме разъяснить им ситуацию вокруг объединения продюсерского и театроведческого факультетов вуза. Письмо было адресовано министру культуры РФ Владимиру Мединскому, председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину и ректору ГИТИСа Григорию Заславскому.

"Ректору виднее, как организовать учебный процесс. Заславский замечательный руководитель, он достойно избран, имеет все полномочия и намного лучше студентов разбирается в ситуации и знает, как действовать, - заявил Аристархов. - Мы ему доверяем и поддерживаем принятые им решения".

Ранее Заславский сообщил ТАСС, что на Ученом совете принято решение объединить продюсерский и театроведческий факультеты вуза. По словам ректора, объединение двух факультетов "связано с тем, что почти все российские фестивали курируют театральные критики", поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела.