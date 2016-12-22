Песков считает исчерпанной дискуссию о якобы цензуре в сфере культуры

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает закрытой дискуссию о якобы государственной цензуре в сфере культуры.
При этом он обратил внимание на то, что ответственность за положение дел в этой области лежит на обеих сторонах.
"Мы считаем дискуссию исчерпанной, потому что слишком много уже было сказано на этот счет", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Делать какие-то обобщающие заявления о наличие цензуры или о сгущении туч в плане цензуры кажется несправедливым, потому что такого нет у нас в стране", - отметил Песков. "В то же время нельзя молчать про ту ответственность, которую несут и деятели культуры, которые используют государственные деньги, например, при съемках фильмов", - добавил он. "Ответственность в этой ситуации должны нести обе стороны", - убежден пресс-секретарь.